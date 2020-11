Tarjouksessa: Acerin 24-tuumainen Full HD IPS -näyttö vain 99 euroa

Black Friday on takanapäin, mutta hyviä tarjouksia löytyy edelleen. Näistä yhtenä nostona voidaan mainita Acerin 24-tuumainen perusnäyttö.

Acer R240YSI -näyttöä myydään nyt Powerilla vain 99 eurolla , kun viime aikoina tätä näyttö on myyty 179 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla näyttöä on myyty.Tämä Acerin näyttö on kooltaan 24-tuumainen ja siinä käytetään IPS-paneelia, joka takaa hyvät katselukulmat sekä Full HD -resoluutiota. Lisäksi näytön virkistystaajuus yltää 75 hertsiin. Näytön reunat ovat kolmelta sivulta tyylikkään kapeat. Liitäntöjen osalta löytyvät HDMI ja VGA.Muitakin näyttöjä on edelleen tarjouksessa. Nämä tarjoukset löydät tältä hintavertailupalvelu Hintaoppaan sivulta Katso myös: Black Friday -tarjous: pienempään käteen sopiva Razer Viper Mini -pelihiiri vain 25 euroa