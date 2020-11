Black Friday -tarjous: pienempään käteen sopiva Razer Viper Mini -pelihiiri vain 25 euroa

Muun muassa Razerin pienempään käteen sopivaa pelihiirtä myydään Black Fridayn aikana edulliseen hintaan.

Kyseessä on, jota on myyty viikon ajan ja myydään edelleen vain 24,49 eurolla . Normaalisti tätä hiirtä on myyty noin 50 eurolla, vaikkakin hinta on aiemmin tippunut noin 37 euron tasolle.Viper Mini on kooltaan 118.3 mm x 53.5 mm x 38.3 mm ja painoa löytyy vain 61 grammaa. Hiiressä käytetään optista sensoria (8500 DPI) ja klikkaukset tapahtuvat optisilla hiirikytkimillä. Lisäksi hiiressä käytetään kevyttä Speedflex -johtoa ja hiirestä löytyy RGB-valaistus.Myös normaalia Razer Viper -pelihiirtä löytyy tarjouksesta 49,90 euron hinnalla . Se on hieman suurempi kooltaan (126.73 x 66.2 x 37.81 mm) ja painoa on 69 grammaa. Kytkimet ovat samat, mutta sensorina toimii parempi Razer 5G optinen sensori.Black Friday -tarjouksista löytyy paljon muitakin hiiriä. Kaikki löydät listattuna tältä hintavertailupalvelu Hintaoppaan sivulta