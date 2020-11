AOC julkisti kaksi 31,5-tuumaista kaarevaa pelinäyttöä G2-mallistoon

AOC julkisti kaksi 31,5-tuumaista pelinäyttöä palkittuun G2-mallistoonsa: CQ32G2SE (QHD - 1440p-tarkkuus) ja C32G2AE (FHD - 1080p-tarkkuus).

AOC C32G2AE

AOC CQ32G2SE

Molemmissa näytöissä on 1500R:n kaareva VA-paneeli, nopea 165 hertsin virkistystaajuus ja yhden millisekunnin MPRT-vasteaika. Niissä on myös AMD FreeSync Premium -tuki.CQ32G2SE on varustettu tarkemmalla QHD-tarkkuudella (2560x1440 pikseliä). Siinä on laaja 178 / 178 asteen katselukulma ja laaja väriasteikko 121 prosentin sRGB-kattavuudella. Kirkkaus yltää 300 nitiin.AOC C32G2AE tarjoaa saman virkistystaajuuden ja vasteajan, mutta Full HD -tarkkuudella. sRGB-kattavuus on tässä näytössä 123 prosenttia ja kirkkaus 250 nitiä.Sekä CQ32G2SE että C32G2AE on varustettu tukevalla jalustalla, jossa on sisäinen kaapelinhallinta, kallistuksen säätö (-3,5 ~ 21,5 °), VESA-kiinnitysvaihtoehto ja kaksi sisäistä viiden watin stereokaiutinta. Tietokoneen yhdistäminen näyttöön tapahtuu kahden HDMI 2.0 -portin ja yhden DisplayPort 1.2 -portin muodossa.AOC:n CQ32G2SE ja C32G2AE tulevat Suomessa myyntiin marraskuussa 2020 hintaan 389 ja 299 euroa.Lisätietoa CQ32G2SE -näytöstä saa täältä ja C32G2AE -näytöstä täältä Lue myös: