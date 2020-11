3DMarkin uusi ennätys tehtiin erikoisella tavalla

Suomalaisen Futuremarkin kehittämä 3DMark on yksi maailman suosituimpia ja luotettavimpia suorituskykytestejä, jota käytetään usein vertailemaan erityisesti PC-komponenttien tehosuhteita.

Tämä lisäksi testin kärkipaikkoja pidetään ylikellotusyhteisössä erityisessä arvossa, sillä sinne ei pääse millä tahansa markettimikrolla, vaan hallussa pitää olla paitsi arvokkaat komponentit niin myös paljon osaamista.Uusin 3DMarkin Fire Strike -testin yksi kärkituloksista pistää kuitenkin miettimään, miten se on mahdollista. HWBOTin rankkaaman uuden tuloksen mukaan nimimerkillä LUCKY_N00B tunnettu kellottaja on ottanut yksittäisen grafiikkakortin ennätyksen haltuun, kertoo PC Gamer Syy huipputulokseen on tietysti herran grafiikkapiirissä, joka on AMD:n uusin ja tehokkain Radeon RX 6800 XT, jonka virallinen julkaisupäivä oli pari päivää sitten, mutta korttejen saatavuus on minimaalista.Erikoisen ennätystuloksesta tekee kuitenkin se, että tulos on saavutettu kortin mukana tulevalla oletustuulettimella. Yleensä tämän tason tulokset vaativat melkoisen järeää jäähdytysjärjestelmää, joka yleensä tarkoittaa nestemäistä typpeä.Typpijäähdytyksellä oli tosin toteutettu prosessori, Ryzen 9 5950X, jota ilman tulos olisi jäänyt kauas ennätyksestä. Toiseksi paras listan 6800 XT -tuloksista jää liki 8000 pisteen päässä 18. sijalla. Siinä vesijäähdytetty CPU ei ole läheskään samoilla kelloluvuilla, ja suoritinkin hitaampi Ryzen 9 5900X.3DMarkin virallista maailmanennätystä tästä ei myöskään tullut, sillä siinä ei ollut päällä 3DMarkin vaatimaa tessellöintiä. HWBOTin listoille se kuitenkin kelpaa.Selvää on, että uudessa Radeon RX 6800 XT:ssä on potkua vaikka minkälaisiin tuloksiin, kun kellottajat saavat sen kunnolla käsiinsä. Tämän lisäksi AMD:ltä tulee joulukuussa vielä tehokkaampi 6900 XT, joka lienee seuraava kärkipaikkoja dominoiva kortti.