Päivän tarjous: Huippunopea WD:n 250 gigainen SSD alle 40 euroa!

Black Friday -tarjoukset ovat jokseenkin jo alkaneet myös Suomessa, vaikka itse mustaan perjantaihin on reilu viikko aikaa. Tällä kertaa päivän tarjoukseksi valikoitua tietokonekomponentti, joka on edullisin keino nopeuttaa konetta.

SSD-levyyn vaihtaminen, tai jopa nopean sellaisen valitseminen, voi muuttaa tietokoneen käynnistysnopeutta sekä lähes kaikkea tietokoneella tehtävää toimintoa melkoisesti. Erityisesti jos käytössä on vielä vanhan tekniikan HDD-levy eli nk. kiintolevy tai kovalevy, niin SSD:llä saatava parannus on valtava.Nyt tarjouksessa oleva WD Blue SN500 -levy on kooltaan 250 gigatavua, joten isoihin media- tai pelikirjastoihin siitä ei ole, mutta peruskäyttöön se soveltuu, kuten myös käynnistyslevyksi. Vaikka tilaa siinä ei ole loputtomiin, niin vauhtia piisaa senkin edestä.Hieman perinteisempiin SATA SSD -levyihin verrattuna tämä M.2 -paikkaan (varmista että koneestasi löytyy M.2 -paikka) lisättävä pieni piiri tarjoaa huippunopean NVMe-protokollan, jonka avulla tiedonsiirto on parhaimmillaan nopeimpiakin SATA-paikkaan liitettäviä SSD-levyjä monta kertaa nopeampi. Vain 39,90 euron hinnalla levy on myös nyt huippuhalpa, sillä se ei ole seurantatietojemme perusteella ollut koskaan näin halpa. Useimmiten tänä vuonna levyä on myyty noin 60 euron hinnalla.