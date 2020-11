Logitech julkisti langattoman G PRO X Superlight pelihiiren - paino vain 63 grammaa

Oheislaitteiden valmistaja Logitech julkisti kevyen langattoman G PRO X Superlight -pelihiiren, joka on suunnattu kilpapelaajille.

Nimensä mukaisesti tämä hiiri on kevyt. Painoa löytyy 63 grammaa ja sen mitat ovat 125,0 x 63,5 x 40,0 mm. Näillä ominaisuuksilla Logitech haastaa muun muassa Razer Viper Ultimate -hiiren, joka painaa hieman enemmän sekä Glorious PC Gamingin Model O Wireless -hiiren, joka on toki selvästi edullisempi Logitechiin verrattuna.G PRO X Superlightin ytimessä toimii Hero 25K -anturi, joka kykenee 100 - 25 400 DPI:n tarkkuuteen. Langattomasta yhteydestä vastaa Lightspeed -teknologia, joka toimii 2,4 gigahertsin taajuudella. Hiiren luvataan kestävän täydellä latauksella jopa 70 tunnin ajan. Lataaminen tosin edelleen tapahtuu vanhan Micro-usb -liitännän kautta."Logitech G PRO X Superlight -pelihiiren kanssa haastoimme itsemme toden teolla ja yhdistimme monta ainutlaatuista teknistä innovaatiota toisiinsa. Tuomalla HERO 25K -anturin, langattoman LIGHTSPEED-lähetystekniikan ja äärimmäisen keveyden yhteen, loimme jotain ainutlaatuista. Kansainvälisten ammattipelaajien kisakäytössä testaama pelihiiri on esimerkki äärimmäisestä suorituskyvystä", kommentoi tuotepäällikköLogitechin uusi hiiri tarjoaa viisi painiketta. Pohjasta löytyy PTFE-jalat sekä paikka mukana tulevalle Lightspeed-vastaanottimelle. Hiiri on valmistettu ekologisuusstandardien mukaisesti, sillä siinä ei käytetä PVC-muovia, vaan sen valmistuksessa on käytetty ympäristöä säästävää kulutusjätteestä kierrätettyä materiaalia.Logitech G PRO X Superlight -pelihiiri tulee myyntiin mustana ja valkoisena 149 euron suositushintaan. Lisätietoa hiirestä saa täältä