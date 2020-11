Samsungilta kaksi älykästä näyttöä: liitäntävaihtoehdot tietokoneille ja älypuhelimille

Samsung esitteli uudet Smart Monitor M7 ja M5 -näytöt, joiden erikoisuudet löytyvät liitännöistä, sillä sisältöä voi toistaa helposti tietokoneelta ja älypuhelimesta.

Samsung Smart Monitor M7 tekniset tiedot

Näytön koko: 32 tuumaa

Tarkkuus: 3840 x 2160 (UHD)

Kuvasuhde: 16:9

Katselukulma: 178°/178°

Valovoima (Tyypillinen): 250cd/m2

HDR: HDR10

Suora / Kaareva: Suora

Liitännät: 2x HDMI 2.0, USB-C (65W lataus), 3x USB 2.0, Wifi 5, Bluetooth 4.2

Älylliset ominaisuudet: Tizen 5.5 -käyttöjärjestelmä, ääniohjaus (Bixby 2.0), VOD (Netflix, YouTube, jne.), Casting, Apple AirPlay 2, Samsung DeX

Samsung Smart Monitor M5 tekniset tiedot

Näytön koko: 27 tuumaa, 32 tuumaa

Tarkkuus: 1920 x 1080 (FHD)

Kuvasuhde: 16:9

Katselukulma: 178°/178°

Valovoima (Tyypillinen): 250cd/m2

HDR: HDR10

Suora / Kaareva: Suora

Liitännät: 2x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, Wifi 5, Bluetooth 4.2

Älylliset ominaisuudet: Tizen 5.5 -käyttöjärjestelmä, ääniohjaus (Bixby 2.0), VOD (Netflix, YouTube, jne.), Casting, Apple AirPlay 2, Samsung DeX

Nämä uutuudet ovat tarkoitettu sekä työntekoon että viihteeseen. Tietokoneen saa yhdistettyä näyttöön kahden HDMI 2.0 -liitännän muodossa. M7:ssa on kolme USB 2.0 -liitäntää sekä USB-C, johon voi liittää muita lisälaitteita tai ladata vaikkapa kannettavaa tietokonetta. M5:ssa on puolestaan kaksi USB 2.0 -liitäntää, mutta USB-C:tä ei ole.Langattomista vaihtoehdoista puolestaan löytyvät Wifi 5.0 ja Bluetooth 4.2. Näiden avulla älypuhelimesta voi syöttää sisältöä isommalle näytölle esimerkiksi Apple AirPlay 2:n avulla. Lisäksi näytöt tukevat langatonta Samsung DeX -ympäristöä, jota voi hyödyntää esimerkiksi yhdessä Samsungin Galaxy Note-puhelimen kanssa."Etätyöskentely, etäopiskelu ja viihteen tarve kotona ovat viimeisen vuoden aikana lisääntyneet merkittävästi. Tämä uusi elämäntyyli tarkoittaa, että vietämme enemmän aikaa digitaalisten sisältöjen parissa. Uudet älykkäät näyttömme ovat suora vastaus tähän kysyntään. Smart Monitorilla käyttäjän ei enää tarvitse valita näyttöjen välillä, koska niitä voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin", sanoo Samsungin enterprise business -myyntipäällikköNäytöissä hyödynnetään Tizen-käyttöjärjestelmää ja ne tukevat myöskin Samsungin älytelevisioista tuttua Smart Hub -palveluvalikkoa. Samsungin Smart Hubin kautta toimivan OTT-yhteyden (over-the-top video) ansiosta käyttäjälle tarjotaan suoratoistettavaa sisältöä Netflixistä, HBO:sta ja YouTubesta ilman tietokonetta tai mobiililaitetta. Sisältöihin pääsee helposti käsiksi näytön kauko-ohjaimella, jossa on omat painikkeensa suoratoistopalveluille. Näyttöä voidaan ohjata myös äänellä Bixbyn ansiosta.M7 -näytöstä löytyy 32-tuumainen versio, jonka tarkkuus on 3840 x 2160 (UHD). M5:sta puolestaan löytyy 27-tuumainen ja 32-tuumainen vaihtoehto, jotka toimivat Full HD -tarkkuudella.Näytöt tulevat myyntiin Suomessa 1. joulukuuta alkaen. Hintatietoja ei vielä kerrottu.