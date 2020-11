Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentaminen alkaa

VTT ja suomalainen kvanttialan startup-yritys IQM Teknologian tutkimuskeskusja suomalainen kvanttialan startup-yritys ovat allekirjoittaneet sopimuksen innovaatiokumppanuudesta Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamiseksi. Suomen hallitus rahoittaa projektia 20,7 miljoonalla eurolla.

"Suomella on mahdollisuus nousta kvanttiteknologioiden eurooppalaiseksi edelläkävijäksi. On hienoa päästä todistamaan kvanttiteknologioiden myötä syntyviä mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja koko Suomen ja Euroopan kilpailukyvylle", kommentoi elinkeinoministeriVielä tämän vuoden aikana käynnistyvän rakennusprojektin myötä kone rakennetaan Otaniemessä sijaitsevaan VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteiseen kansalliseen mikro- ja nanoteknologiarakennukseen, Micronovaan, jossa sijaitsee kvanttikomponenttien valmistukseen käytettävä puhdastilaympäristö.Kumppaniksi rakentamiseen valittiin kotimainen IQM, jonka kerrotaan olevan eurooppalainen edelläkävijä kvanttitietokoneiden rakentamisessa. Aiemmin tässä kuussa IQM julkisti uuden rahoituskierroksen, jonka jälkeen se on kerännyt yhteensä jo 71 miljoonan euron rahoituksen."Meille on kunnia olla osallisena tässä kumppanuudessa ja aloittaa yhteistyö VTT:n huippututkijoiden kanssa. Tämä projekti on meille erittäin arvokas ja kumppanuutemme tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden vaikuttaa yhdessä koko kvanttialan tulevaisuuteen", toteaa IQM:n toimitusjohtajaRakentamisen ensimmäisessä vaiheessa, joka kestää noin vuoden, tavoitteena on rakentaa toimiva viiden kubitin kvanttitietokone. Hankkeen kokonaistavoitteena on 50 kubitin laite vuoteen 2024 mennessä.VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara kommentoi Ylelle , että rakentamisessa on kyseessä myös suuri kvanttiteknologian oppimisprojekti. Vasara myös toteaa, että kvanttitietokoneen todelliset hyödyt tulevat varmasti näkyville seuraavissa vaiheissa 20-luvun loppupuolella.Kvanttitietokoneen kehittämisen ja rakentamisen ohella VTT panostaa myös muihin kvanttiteknologian sovellusalueisiin, kuten kvanttiteknologisiin antureihin, jotka lupaavat tarkempia työkaluja esimerkiksi lääketieteelliseen kuvantamiseen ja diagnostiikkaan.