AOC ja Porsche Design julkistivat yhteistyössä tehdyn PD27 -pelinäytön

Lifestyle-brändi Porsche Design ja elektroniikkayhtiö AOC ovat julkaisseet yhteistyön tuloksena pelinäytön, joka kantaa nimeä Porsche Design AOC AGON PD27.

"Yhteistyö Porsche Designin kaltaisen fantastisen kumppanin kanssa on jännittävää ja todellinen virstanpylväs AOC:lle. Heidän ainutlaatuinen suunnitteluperintönsä istuu täydellisesti yhteen meidän huippuluokan näyttöteknologiamme kanssa. Uskomme, että uusi Porsche Design AOC AGON PD27 -näyttömme tarjoilee maailman pelaajille verrattoman upeita pelikokemuksia", kertoo AOC:n Euroopan markkinointi- ja liiketoimintajohtajaVA-paneelilla varustettu 1000R:n kaarevuuden omaava näyttö on 27-tuumainen (16:9) ja käyttää QHD-tarkkuutta (2560 x 1440 pikseliä). Pelaamista ajatellen näyttö on varustettu 240 hertsin virkistystaajuudella ja se on VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu sekä AMD:n Freesync Premium Pro -sertifioitu.Näytön sRGB-väriavaruuden kattavuus yltää 119 prosenttiin, Adobe RGB-väriavaruuden 89 prosenttiin ja NTSC-avaruuden kattavuus yltää 85 prosenttiin. Kirkkaus on 550 nitiä.Liitäntöjen osalta on tarjolla neliporttinen USB 3.2 -keskitin sekä kaksi HDMI 2.0- ja kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää. Näytöstä löytyy myös omat kaiuttimet.Porsche Designin näkemykset löytyvät ulkonäöstä, sillä hopeajalustan kerrotaan saavan inspiraation kilpa-auton häkistä ja näytössä on myös mahdollisuus heijastaa logon pöydälle eri väreissä tai valaista näytön takaosa.Lisäksi näytössä on Gaming Porschen OSD -valikko ja mukana tulee langaton ohjain, jolla saa nopeasti vaihdettua näytön asetuksia.Porsche Design AOC AGON PD27 tulee saataville marraskuun 2020 lopussa valituissa Porsche Design -kaupoissa, erikoisliikkeissä, www.porsche-design.com -verkkokaupassa sekä valituilla jälleenmyyjillä 799 euron suositushintaan.Lisätietoa näytöstä saa täältä