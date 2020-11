Tässä kaikkien M1:llä varustettujen uusien Macien Suomi-hinnat

Apple MacBook Pro

Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 256 Gt SSD‑tallennustilaa 1479,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 512 Gt SSD‑tallennustilaa 1709,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 1 Tt SSD‑tallennustilaa 1939,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 2 Tt SSD‑tallennustilaa 2399,00 €





Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 256 Gt SSD‑tallennustilaa 1709,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 512 Gt SSD‑tallennustilaa 1939,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 1 Tt SSD‑tallennustilaa 2169,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 2 Tt SSD‑tallennustilaa 2629,00 €

Apple MacBook Air

Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 256 Gt SSD‑tallennustilaa 1159,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 512 Gt SSD‑tallennustilaa 1389,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 1 Tt SSD‑tallennustilaa 1619,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 2 Tt SSD‑tallennustilaa 2079,00 €





Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 256 Gt SSD‑tallennustilaa 1389,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 512 Gt SSD‑tallennustilaa 1619,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 1 Tt SSD‑tallennustilaa 1849,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 7 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 2 Tt SSD‑tallennustilaa 2309,00 €

Apple Mac mini

Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 256 Gt SSD‑tallennustilaa 819,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 512 Gt SSD‑tallennustilaa 1049,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 1 Tt SSD‑tallennustilaa 1279,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 8 Gt yhteismuistia, 2 Tt SSD‑tallennustilaa 1739,00 €







Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 256 Gt SSD‑tallennustilaa 1049,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 512 Gt SSD‑tallennustilaa 1279,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 1 Tt SSD‑tallennustilaa 1509,00 €



Apple M1 (CPU 8-ydintä, GPU: 8 ydintä), 16 Gt yhteismuistia, 2 Tt SSD‑tallennustilaa 1969,00 €

M1-piiri tuo kaikkiin laitteisiin rutkasti lisätehoja, mutta erityisen olennaista on, että virtapiheys kasvoi tehojen mukana melkoisesti. Erityisesti läppäreissä tämä tietysti näkyy akkukestona.Apple on tuonut laitteet heti myyntiin verkkokauppansa välityksellä, jossa on tarjolla myös Suomi-hinnat, joten keräsimme kaikki tähän yhteen paikkaan.