Applen suosittu MacBook Pro päivittyi isosti M1:n myötä

Apple on päivittänyt MacBook Airin ohella myös erityisesti työkäytössä suositun MacBook Pro:n. MacBook Pro tarjoaa Airin tavoin uuden M1-suorittimen.

M1-piirin ansiosta MacBook Pro on huomattavasti edeltävää tehokkaampi ja virtapihimpi. Applen mukaan mm. grafiikkapiirin suorituskyky on vastaavia Windows-läppäreitä 5 kertaa nopeampi. Edeltävään sukupolveen verrattuna parannusta on tullut CPU-osastolla jopa 2,8 kertaisesti ja grafiikkapiirissä jopa viisikertaisesti.Myös prosessorin suorituskyky on parempi ja erityisesti virrankulutuksessa M1 päihittää muut PC-laitteet.Akkukestoon virrankulutus vaikuttaa tietysti olennaisesti ja niinpä MacBook Pro tarjoaa yhdellä latauksella jop 17 tuntia verkkoselailua sekä huimat 20 tuntia videon toistoa.Muihin ominaisuuksiin kuuluvat entistä laadukkaammat mikit, joilla onnistuu yhtiön mukaan jopa ääniraitojen nauhoitus ja parempi kamera, joka hyötyy M1-piiristä löytyvästä kuvasignaaliprosessorista.Tässä vaiheessa Apple esitteli vain 13,3 tuumaisen mallin, joka sisältää 2560 x 1600 -resoluution Retina näytön.