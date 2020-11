Apple uudisti Mac minin pitkästä aikaa, sisuksissä uusi Applen suoritin

Apple on esitellyt uuden version yhtiön kenties erikoisimmasta Mac-tuotteesta. Uusi Mac mini tarjoaa nyt M1-piirin, joka nostaa sen suorituskyvyn aivan uudelle tasolle.

Kahden vuoden takaiseen Mac miniin nähdän uutuus tarjoaa kolme kertaa enemmän prosessoritehoja, peräti kuusi kertaa enemmän graafista suorituskykyä ja tekoälyteho kasvaa uuden piirin myötä peräti 15-kertaiseksi.Suurin osa laitteen uudistuksista tuleekin juuri M1-piiristä, jonka tekniikasta kannattaa lukea tarkemmin aiemmasta jutustamme . Kyseessä on järjestelmäpiiri, joka soveltuu siten erityisesti juuri kannettaviin ja välimallin laitteisiin.Nopeampien suorittimien lisäksi myös SSD- ja RAM-osastoilla on tapahtunut olennaista parannusta, joka näkyy järjestelmän nopeudessa ja sulavuudessa.Liitännöistä löytyy kaksi Thunderbolt/USB4-liitäntää, HDMI 2.0, kaksi USB-A-liitäntää sekä ethernet ja kuulokeliitin.Muiden uusien Macien tavoin myös Mac mini sisältää uuden macOS 11 Big Sur -käyttöjärjestelmän. M1-piirillä varustetulla Mac minillä on hintaa alkaen 819 euroa.