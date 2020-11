Apple paljasti ensimmäisen oman Mac-suorittimensa: Tässä on M1

Apple kertoi jo aiemmin tänä vuonna, että se on valmis aloittamaan siirtymän Intelin prosessoreista omiin suorittimiin. Ensimmäinen Apple-suoritin kantaa nimeä M1.

Yhtiön ensimmäinen PC-suoritin ottaa mallia mobiilipiireistä ja sisältää yhdessä paketissa useita tietokoneen tärkeimpiä komponentteja. Järjestelmäpiiri (system-on-chip) mahdollistaa nopeat yhteydet eri komponenttien välillä.M1:ssä on Applen mukaan maailman nopein keskusprosessori että maailman nopein grafiikkapiiri, jotka ovat samalla muita PC-suorittimia huomattavasti vähemmän virtaa kuluttavia.Prosessorista löytyy 8 ydintä, joista neljä ovat tehokkaita ja neljä vähävirtaisia. Suoritin on toteutettu 5 nanometrin tekniikalla ja sisältää 16 mljardia transistoria. Vähävirtaiset ytimet käyttävät vain kymmenyksen suorituskykyisempien ytimien virrasta.Grafiikkapiirissä ytimiä on myös jopa 8, ja CPU:n tavoin sitä verrattiin PC-läppäreiden vastaaviin, jotka ovat Applen mukaan huomattavasti hitaampia ja käyttävät enemmän virtaa.Järjestelmäpiirissä on CPU:n ja GPU:n lisäksi 16-ytiminen tekoälypiiri sekä tietoturvaan keskittyvä Secure Enclave, kuvaprosessori, DRAM-piirit.