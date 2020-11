Apple esitteli ensimmäisen M1-suorittimella varustetun MacBook Airin

Apple on tänään esitellyt virallisesti ensimmäisen Mac-tietokoneen, joka on varustettu Applen omalla suoritinpiirillä. Uusi MacBook Air sisältää M1:n myötä valtavan uudistuksen edeltävään sukupolveen

Yhtiön mukaan maailman suosituin 13-tuumainen läppäri tarjoaa nyt mm. 3x ennemmän suorituskykyä kuin vastaava Windows-kone ja vain muutama prosentti Windows-huippuläppäreistä on nopeampia kuin MacBook Air.Edeltäjään verrattuna uusi MacBook Air tarjoaa 5 kertaa enemmän CPU-suorituskykyä, 3,5 kertaa enemmän GPU-suorituskykyä ja 2 kertaa nopeamman SSD:n. Lisäksi uusi läppäri on täysin hiljainen.Akkukesto on parantunut M1:n myötä myös olennaisesti. Applen mukaan verkkoselailua voi tehdä 15 tuntia ja videoita katsella 18 tuntia putkeen. Videopuheluihin akku riittää 2 kertaa pidempään.Yhdysvalloissa hintaa uudella MacBook Airilla on alkaen 999 dollaria. Suomi-hinnat päivitämme niiden selvittyä.