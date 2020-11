Razer haastaa MacBookit ja muut kevyet kannettavat Razer Book 13 -kannettavalla

Lähinnä pelikannettavista ja muista oheislaitteista tunnettu Razer on julkistanut kannettavan tietokoneen, jolla yhtiö haastaa MacBookit ja muut kevyet kannettavat.

on suunnattu tuottavuuteen eikä niinkään pelaamiseen. Etupuolelta laite on varustettu 13,4-tuumaisella näytöllä, joka käyttää 16:10 -kuvasuhdetta. Vaihtoehtoina resoluutioksi on tarjolla Full HD+ (1920 X 1200) kosketusnäytöllä ja ilman tai UHD+ (3840 X 2400) kosketusnäytöllä. Kosketusnäytölliset mallit ovat päällystetty Gorilla Glass 6 -lasilla.Ilman kosketusnäyttöä varustettu malli käyttää 11. sukupolven Intel Core i5-1135G7 -suoritinta, kun taas kosketusnäytölliset hyödyntävät 11. sukupolven Intel Core i7-1165G7 -suoritinta. LPDDR4x 4267Mh muistia on 8/16 gigatavua ja PCIe M.2 -tallennustilaa löytyy Full HD -malleista 256 gigatavua ja UHD -mallista 512 gigatavua.Razer Book 13 mitat ovat 15.15 x 295.6 x 198.5 mm ja painoa löytyy noin 1.40 kiloa. Liitännöissä ei kuitenkaan ole pahemmin karsittu, sillä kyljistä löytyy kaksi Thunderbolt 4 porttia (USB-C), USB-A 3.2 Gen 2, a 3.5mm liitäntä sekä täysikokoinen HDMI 2.0 portti. Langattomasti yhteydet hoituvat Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.1 muodossa.Sisälle on puolestaan laitettu 55Wh akku, joka tukee 65 watin latausta. Full HD-versioiden akunkesto yltää jopa 14 tuntiin ja UHD-mallin puolestaan 11 tuntiin.Tuttuun Razerin tyyliin valaistukseen on myös panostettu. Näppäimistö käyttää Razer Chroma RGB -taustavalaistusta, jossa jokaisen näppäimen valaistuksen voi itse valita. Koneen suurehko kosketuslevy on päällystetty lasilla.Core i5 -suorittimella varustettu Razer Book 13:n hinnat alkavat 1299 eurosta ja i7-mallin hinnat alkavat 1699 eurosta. Lisätietoa kannettavasta saa täältä Lue myös: