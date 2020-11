Huawein AMD-suorittimella varustettu MateBook 14" -kannettava myyntiin 999 euron ja 1099 euron hinnoilla

Huawei on tuonut MateBook 14" -kannettavan myyntiin Suomessa valikoiduille jälleenmyyjille. Saatavilla on kaksi mallivarianttia, joiden hinnat ovat 999 euroa ja 1099 euroa. Huawei on aiemmin tänä vuonna tuonut myyntiin kaksi on tuonut syyskuussa julkistetun AMD:n suorittimia hyödyntävän-kannettavan myyntiin Suomessa valikoiduille jälleenmyyjille. Saatavilla on kaksi mallivarianttia, joiden hinnat ovat 999 euroa ja 1099 euroa. Huawei on aiemmin tänä vuonna tuonut myyntiin kaksi Intelin suorittimilla varustettua MateBookia

R7 4800H / 16GB / 512GB / AMD Radeon Graphics / kosketusnäyttö: hinta 1099 euroa

R5 4600H / 16GB / 512GB / AMD Radeon Graphics: hinta 999 euroa

Edullisempi malli sisältää Ryzen 5 4600H -suorittimen ilman kosketusnäyttöä, kun taas vastaavasti kalliimpi malli käyttää kosketusnäyttöä ja Ryzen 7 4800H -suoritinta.Muuten kannettavat tarjoavat samoja ominaisuuksia.DDR4 RAM-muistia on tarjolla 16 gigatavua ja nopeaa NVMe SSD -tallennustilaa löytyy 512 gigatavua. Jäähdytyksestä vastaa Huawei Shark Fin -kaksoistuulettimet, joiden kerrotaan tarjoavan parempaa jäähdytystehoa samalla ollen hiljaisempia käytössä.Toimintoihin virtaa antaa 56 wattitunnin akku, jonka luvataan tarjoavan erinomaista akunkestoa yhdessä Huawein virranhallintaratkaisun kanssa. Kannettava tietokone tukee yhdellä latauksella jopa 10 tuntia jatkuvaa paikallista 1080p-videotoistoa. Laitteen mukana toimitettava 65 watin USB-C Huawei SuperCharge -laturi tarjoaa nopean latauksen kannettavan lisäksi myös tuetuille Huawein puhelimille.Edessä on 14-tuumainen 2K Huawei FullView -näyttö (2160 x 1440), joka toimii 3:2 -kuvasuhteella ja sen kirkkaus yltää 300 nitiin. IPS-näyttö tukee sataprosenttista RGB-väripalettia ja 1500:1-kontrastisuhdetta. Näytön kehykset (ylhäältä, vasemmalta ja oikealta) ovat 4,9 millimetrin levyiset, minkä ansiosta näyttö-runko-suhde yltää 90-prosenttiseksi.MateBook 14":n kevyt metallirunko on mitoiltaan 307,5 x 223,8 x 15,9 millimetriä ja painaa vain noin 1,49 kiloa. Lisäksi tietokoneen pinnan runko on viimeistelty hiekkapuhaltamalla, minkä ansiosta lopputulokseksi on saatu tyylikäs viimeistely.Rungon kylkiin on saatu hyvä valikoima portteja. Oikealta puolen löytyy kaksi USB 3.2 Gen 1 -porttia ja vasemmalta puolestaan HDMI-portti, USB-C ja kuulokeliitäntä.Ohjelmiston osalta laitteeseen on saatu Huawei Share -toiminto, joka yhdistää Windows-kannettavan ja Huawein puhelimen. Huawei Share Multi-screen Collaboration -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat hallita älypuhelinta saumattomasti tietokoneen kautta, siirtää tiedostoja älypuhelimen ja tietokoneen välillä sekä käyttää oheislaitteita, kuten näppäimistöä ja hiirtä, molemmilla laitteilla.Lisäksi PC Manager tukee muun muassa Instant Hotspotia, kuvagallerian hallintaa, näytön tallennusta, leikepöydän jakamista ja paljon muuta.Laitteessa on myös virtapainikkeeseen yhdistetty sormenjälkilukija, kaksi kahden watin kaiutinta, paranneltu kosketuslevy, jonka alle on laitettu Huawei Share -tagi sekä taustavalaistu näppäimistö."Kannettavat tietokoneet toimivat nykyään keskuksina, jotka yhdistävät älypuhelinten ja tablettien käyttökokemukset yhdeksi yhtenäiseksi kokemukseksi. Tämä oivallus on saanut meidät luomaan uuden Huawei MateBook 14"-tietokoneen, joka tarjoaa uskomattoman grafiikan, tehokkaan suorituskyvyn ja älykkäät kokemukset tyylikkäässä ja helposti mukana kannettavassa muodossa", kertoo, President of PC and Tablet Product Line.Huawei MateBook 14" (2020 AMD) -kannettavan hinnat:Lisätietoa kannettavasta saa täältä