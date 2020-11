Tässäkö uusi kaiken kansan tietokone? Raspberry Pi 400 paketoi tietokoneen näppiksen sisään

Raspberry on ottanut loikan kohti 1980-lukua ja on tuonut tarjolle täysin uuden mallin suositusta minitietokoneestaan.

Raspberry Pi 400 tekniset tiedot

Prosessori: Arm Cortex A72

Keskusmuisti: 4 gigatavua

Liitännät: 2kpl microSD-korttipaikkoja, 2kpl mikro-HDMI -portteja, WLAN (802.11ac), 1Gbps Ethernet-liitäntä, 2kpl USB3 -portteja

Uutuus,poikkeaa kaikista aiemmista Raspberry Pi -sarjan tietokoneista siinä, että tällä kertaa tarjolla on ns. valmis paketti, jossa tietokone on upotettu suoraan näppäimistön sisään. Eli kokonaisuus tuo mukanaan vahvan tuulahduksen 1980-lukua, jolloin valtaosa sen aikaisista tietokoneista oli muotoiltu juurikin näin: yhtenä pakettina.Samalla Raspberry Pi hyppää myös eteenpäin suorituskyvyssä: uutukainen hakkaa nopeudessa aiemman huippumallin, Raspberry Pi 4:n selvin numeroin. Luonnollisesti koko paketti toimii myös täysin ilman tuuletinta, eli käytössä on mukavalla suorituskyvyllä varustettu pienen pieni paketti, joka on täysin äänetön. Ominaisuudet ovat muutenkin erittäin kuluttajaystävälliset, joten koneen voi ottaa käyttöön saman tien.Tietokone luonnollisesti toimitetaan ilman käyttöjärjestelmää: sellaisen voi asentaa itse muistikortille, josta kone myös käynnistyy.Raspberry Pi on kerännyt valtavasti suosiota mitä erilaisimpien projektien pohjana. Vinkkinä vaikkapa RetroPie -projekti, jonka avulla Raspberry Pi osaa emuloida vanhoja tietokone- ja konsoliklassikoita aina kuusnelosesta Playstationiin asti.Valitettavasti Pi 400 -mallista ei ole vielä skandinäppäimistöllä varustettua versiota, vaan ostajan pitää toistaiseksi tyytyä vaikkapa brittiläiseen tai amerikkalaiseen näppäimistöasetteluun. Koneen voi ostaa suoraan Raspberryn sivuilta löytyvien jälleenmyyjien kautta. Hintaa koneeella on noin 100 euroa.