AMD esitteli RX 6000 -näytönohjaimensa: Radeon RX 6900 XT vastaa NVIDIAn haasteeseen?

AMD esitteli eilen uudet näytönohjaimensa, jotka monen alaa seuraavan mielestä kiskaisevat yhtiön pitkästä aikaa kisaamaan tosissaan kilpailijaansa, NVIDIAa vastaan myös aivan huipputason pelinäytönohjaimissa.

RX 6900 XT

RX 6800 XT

RX 6800

Vertailutaulukko

RX 6900 XT RX 6800 XT RX 6800 CU-yksiköt 80 CU 72 CU 60 CU Muisti 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Hinta $999 $649 $579 Julkaisu 8.12.2020 18.11.2020 18.11.2020

Saatavuus

Uusien näytönohjainten pohjalla on AMD:n uusi-arkkitehtuuri, jonka pohjalle uutuusvalikoima on rakennettu. Samaan arkkitehtuuriin pohjautuvat myös piakkoin kauppojen hyllyille saapuvatja-konsoleiden näytönohjaimet. Uusi arkkitehtuuri tuo AMD:n vihdoin myös tosissaan kisaan säteenseurantateknologiankäytössä pelipuolen näytönohjaimissa.-sarjan näytönohjaimista esiteltiin julkaisun yhteydessä kolme eri varianttia: Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT sekä Radeon RX 6800 . Kaikki kortit perustuvat yhteen ja samaan-grafiikkapiiriin, joka valmistetaan 7 nanometrin valmistustekniikalla. Kortit tukevat-rajapintaa ja sen ominaisuuksia. Korttien saatavuus vaihtelee malleittain.vastaa pitkälti NVIDIAn RTX 3090 -mallia monessakin mielessä. Kumpikin on tavallaan lippulaivamalli heille, joilla on käytössään hieman liikaa rahaa ja joita hinta/laatu-suhteen pohtiminen ei stressaa turhan paljoa.Käytännössä kyseessä on AMD:n tehokkain näytönohjain ikinä, jonka pitäisi - ainakin AMD:n mukaan - haastaa NVIDIAn vastine pelikäytössä.lätkäisty malli sisältää 80 laskentayksikköäja sisältää 16 gigatavua GDDR6-näyttömuistia. Kellotaajuutena on 2150 MHz, joka saa ylikellottuu tarvittaessa 2250 MHz kallotaajuudelle.RX 6900 XT on AMD:n mukaan kaksi kertaa niin nopea kuin yhtiön nykyinen lippulaivamalli, RX 5700.Todennäköisin huipputason AMD-pelikoneisiin istutettava kortti lienee, jonka hintalappu on julkaisuhetkellä 650 dollaria. Paljon siis sekin, mutta selkeästi vähemmän kuin isoveljensä tonnin hintalappu.RX 6800 XT käyttää 72 CU-yksikköä ja sekin toimitetaan 16 gigatavun GDDR6 -muistilla varustettuna. Kellotaajuus on asetettu 2015 MHz tasolle ja se kellottuu tarvittaessa 2250 NHZ tasolle. Kortin pitäisi AMD:n laskelmien mukaan olla juuri karvan alle tuplat nykyistä lippulaivaa, RX 5700 -näytönohjainta, nopeampi.Todennäköisesti eniten kassakoneen laulantaa aikaansaava kortti on joukon edullisin,, jonka julkaisuhinnaksi on ilmoitettu 579 dollaria. Yhtiön mukaan kortti peittoaa NVIDIAn:n suorituskyvyssä.Vaikka kortti on joukon edullisin, ei AMD ole pihtaillut näyttömuistin osalta tässäkään, vaan RX 6800 toimitetaan sekin 16 gigatavulla GDDR6-muistia. Pelitilan kallotajuus on asetettu 1815 MHz tasolle ja boost-tilassa se nousee 2105 MHZ:aan.Sekä RX 6800 että RX 6800 XT tulevat myyntiin 18.11.2020 ja joukon tehokkain, RX 6900 XT, saapuu puolestaan myyntiin 8.12.2020. Suomen hinnoista ei ole tätä kirjoitettaessa vielä tietoa, mutta tyypillinen laskentakaava menee kutakuinkin niin, että dollarit muutetaan suoraan euroiksi ja lätkäistään päälle 24% arvonlisävero, jolloin vaikkapa RX 6900 XT -näytönohjaimen Suomen hinnaksi tulisi 1240 euroa. Tämä on toki spekulointia ja olemme viisaampia, kun korttien kotimaan hinnat ilmoitetaan.