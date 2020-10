Elisan myydyimmät kannettavat: näitä kannettavia tietokoneita ostetaan nyt

Elisa on paljastanut Top 10 -listan kannettavien tietokoneiden osalta. Listan kärjestä löytyy MacBook Air, jonka lisäksi listalla on useampi Windows-kannettava, mutta myös pari Chromebookia.

Elisan myydyimmät tietokoneet Q3/2020

Apple MacBook Air 13" macOS

Huawei Matebook D 14" Windows

Asus E407MA 14" Windows

Acer Swift 1 SF114 14" Windows

Asus M509DA 15.6" Windows

Asus C423NA 14" Chromebook

Asus M712DA 17.3" Windows

Acer CB315 15.6" Chromebook

Lenovo Gaming 3 15.6" Windows

HP Laptop by2022no 17.3" Windows

Kärjessä on Apple MacBook Air 13", jonka perässä tulee Huawei Matebook D 14". Listalta eniten paikkoja on vienyt Asus neljällä eri mallilla, jonka lisäksi Acer on saanut kaksi paikkaa, Lenovo sekä HP yhden."Elisan myydyin tietokone heinä-syyskuussa oli Apple MacBook Air 13-tuumaisella näytöllä. Se on kevyt, siinä on hyvä akunkesto ja suorituskyky. Kaiken kaikkiaan listalla on kuitenkin eniten Windows-käyttöjärjestelmän läppäreitä. Myös Chromebook-mallien kysyntä on tänä vuonna kasvanut ja nostanut ne myydyimpien listalle mukaan", toteaa Elisan laiteliiketoiminnan johtajaElisa kertoo, että kannettavien tietokoneiden myynti kasvoi heinä- ja syyskuussa 15 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Lisäksi moni Elisan asiakkaista on päivittänyt kodin nettinsä ja mobiililaitteensa liittymän jopa kymmenen kertaa nopeampaan 5G-teknologiaan, jolla pääsee Elisan kattavaan 5G-verkkoon.