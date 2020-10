NVIDIA perui kaksi RTX 30 -sarjan näytönohjainmallia

NVIDIAn syyskuun alussa n syyskuun alussa julkistamat RTX 30-sarjan näytönohjaimet ovat olleet hurjassa suosiossa, vaikka näytönohjaimet ovatkin selkeästi korkeamman hintaluokan tuotteita ja julkistuksesta on kulunut vain pieni hetki.

Ohjaimet ovat kuitenkin kärsineet pahoista toimitusvaikeuksista ja etenkin näytönohjaimista keskimmäisen,käyttämä muistityyppi, GDDR6X, on kiven alla. GDDR6X -muistia valmistaa tällä hetkellä ainoastaan, jolla on vaikeuksia vastata kysyntään.NVIDIA onkin kertonut, että yhtiö arvelee uusien ohjainten toimitusvaikeuksien jatkuvan ainakin vuoden 2021 alkuun saakka.Yhtiö on nyt perunut kahden jo aiemmin luvatun version lanseerauksenkokonaan, jotta edes nykyisille malleille riittää tuotantokapasiteettia. Sekä 20 gigatavun muistilla varustettu RTX 3080 että 16 gigatavun muistilla varustettusiirretään hamaan tulevaisuuteen ja yhtiö keskittyy nykyisiin malleihin, kunnes toimitusvaikeudet on saatu selätettyä.Edullisimman syyskuussa julkaistuista korteista, RTX 3070, myyntiintulo on viivästynyt jo aiemmin ja kortti tulee myyntiin vasta ensi viikolla, tarkemmin sanottuna 29.10.2020.