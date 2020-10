Lenovo on kehittänyt ThinkPad-kannettavia varten itselukittuvan pahvilaatikon, joka säästää 54 tonnia teippiä vuosittain

Lenovo on tähän tarpeeseen kehittänyt kannettaville uudenlaisen pahvilaatikon, joka säästää teippiä. Ilmastonmuutos ja erilaiset kestävän kehityksen toimenpiteet ympäristön kannalta ovat olleet kuumia puheenaiheita viime vuosien aikana. Teknologiayhtiöt ovatkin tehneet pieniä muutoksia, joilla saadaan aikaan isompaa muutosta.on tähän tarpeeseen kehittänyt kannettaville uudenlaisen pahvilaatikon, joka säästää teippiä.

Lenovon ThinkPad-kannettavia varten kehitettyyn pahvilaatikon sulkemiseen ei tarvita muoviteippiä. Itselukittuvan laatikon avulla säästetään yhteensä jopa 19 500 kilometriä tai 54 tonnia teippiä vuosittain.Laatikon alaosan kaksi liuskaa ja niitä vastaavat lukitusreiät sulkevat laatikon samalla lisäten pakkauksen vakautta ja turvallisuutta. Mekanismi on yhtä vahva kuin teipattu laatikko ja sen kustannukset ovat saman suuruiset. Enää teippiä ei siis tarvitse eritellä pakkauksesta, joka helpottaa myös pakkauksen kierrätystä."Tietojenkäsittelyssä kestävä kehitys ei tarkoita vain kiinnittämistä huomiota vain siihen, mistä teknologiatuotteet valmistetaan, vaan myös siihen, miten ne pakataan. Pelkkä pahvin kierrätys ei riitä. Meidän on myös poistettava pakkauksissa käytettävä muovi, mikä edellyttää radikaaleja ajattelumalleja", sanoo Mary Jacques, Lenovon globaali ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen johtaja.Teipin poistamisen lisäksi Lenovo on jo aiemmin käyttänyt 100-prosenttisesti kierrätettäviä materiaaleja pakkauksissa.