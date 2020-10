Intel myi SSD-bisneksensä Koreaan

Intel on päättänyt myydä SSD-liiketoimintansa ja NAND-muistibisneksensä korealaiselle SK Hynixille.

Intel on ollut keskikastin tekijä SSD-liiketoiminnassa ja yrityksen osuus SSD-levyjen maailmanmarkkinoista oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä 6,2%. Ostajan, eli eteläkorealaisen SK Hynixin osuus SSD-markkinasta samalla vuosineljänneksellä oli 12,9%.Yhtiöiden yhteenlaskettu SSD-levyjen markkinaosuus sijoittaisi yhdistyneet toiminnot maailman 3. suurimmaksi toimijaksi, hetija:n jälkeenNAND-muisteissa, joita mm. SSD-levyt itsessään käyttävät, Intelin markkinaosuus on ollut 13,6% ja SK Hynixin 10,1%. Yhdessä yritykset nappaavat siis vajaan neljänneksen NAND-muistien markkinasta ja ovat markkinakakkonen, heti Samsungin jälkeen. Markkinaosuuksien lähteenä on käytetty StorageNewsletter -sivustoa SK Hynix ostaa liiketoiminnot Inteliltä 9 miljardilla dollarillaja saa kaupassa itselleen Intelin koko SSD-liiketoiminnan lisäksi Intelin NAND-piirien patentit ja muun immateriaalioikeudet sekä piirivalmistuksen. Kauppa sisältää myös Intelin Kiinassa olevan tehtaan, mutta tehdas siirtyy SK Hynixin omistukseen kokonaisuudessaan vasta maaliskuussa 2025.Kauppa pitää luonnollisesti vielä hyväksyttää useiden maiden kilpailuviranomaisilla. Yhtiöt uskovat saavansa kaupan hyvksytyksi vuoden 2021 lopulla, jolloin SK Hynix suorittaa ensimmäisen, 7 miljardin dollarin kauppasumman Intelille. Loput kauppasummastaSK Hynix maksaa vuonna 2025, jolloin viimeisetkin kaupassa sovitut kohteet siirtyvät sen omistukseen.SK Hynix on perustettu vuonna 1983 ja oli alkuperäiseltä nimeltään Hyundai Electric Industry. Sittemmin yhtiö on fuusioiden ja yrityskauppojen myötä muuttanut nimensä nykyiseen muotoonsa.