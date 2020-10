Corsair julkaisi HS60 Haptic -pelikuulokkeet, joiden avulla äänen voi tuntea

Corsair on julkaissut HS -pelikuulokkeiden sarjaan uudet HS60 Haptic -pelikuulokkeet. Näiden kuulokkeiden luvataan tarjoavan ääntä, jonka voi tuntea.

Kuulokkeissa käytetään Taction Technologyn kehittämää haptista bassoa, joka parantaa matalien taajuuksien kuuluvuutta käyttämällä tuntopalautetta. Tämä auttaa pelaajia havaitsemaan erilaisia ääniä sekä muiden pelaajien sijaintia paremmin. Kuulokkeissa on säätimet tuntopalautteen voimakkuuden säätämiseen.Ääntä tuotetaan 50 mm:n kuuloke-elementtien avulla. Kuulokkeiden mikrofoni on irrotettavaa mallia ja se nappaa äänen vain yhdestä suunnasta, jolloin ääni kuuluu selkeämmin pelikaverille.Rakenteessa käytetään alumiinia ja korvakupit ovat muistivaahtoa. Kuulokkeet yhdistetään tietokoneeseen USB-liitännällä.HS60 Haptic -kuulokkeiden hinta on 129,99 euroa ja ne tulevat saataville heti.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä