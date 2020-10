Päivän diili: MSI:n 144hz pelinäyttö hurjassa tarjouksessa

Pelinäytöt ovat nykyisin yksi PC-pelaajien tärkeimmistä varusteista, eritoten jos pelattavana on nopeatempoisia pelejä.

Sulavuus on omiaan kyllä keskitempoisissakin peleissä, ja harjaantumaton silmäkin erottaa helposti 60 hertsin ja 144 hertsin erot. Tämänpäiväinen diilimme tarjoaa mahdollisuuden päästä 144 hertsin kerhoon melkoisen edullisesti.Tavallisesti yli 300 euron hintaan myytävä MSI Optix MAG274R on nyt Gigantilla tarjouksessa 199 euron hintaan . Tarjous tosin vaatii, että olet liittynyt Gigantti-klubin jäseneksi, joka onnistuu helposti verkossa ja on ilmainen.Usein edullisissa näytöissä nopeat vasteajat ja IPS-paneelit eivät kuulu samaan pakettiin, mutta tässä on toisin.MSI:n esports-laitteiden Optix-sarjaan kuuluva 27-tuumainen Full HD -näyttö tarjoaa laadukkaan IPS-paneelin, jonka värientoisto on halvempia paneeleita parempi. Lisäksi sen vasteaika on vain 1 millisekunti ja virkistystaajuus 144 hertsiä.Muihin ominaisuuksiin kuuluu lähes kehyksetön design, HDR-tuki, USB-C-liitäntä ja säädettävä jalusta.Tarjous on voimassa sunnuntai 18. päivä asti.