Razer julkaisi BlackWidow V3 -näppäimistön - uudistuksena muun muassa näppäinhatut ja erilliset mediapainikkeet

Razer on julkaissut kolmannen sukupolven versiot BlackWidow-näppäimistöt eli BlackWidow V3- ja BlackWidow V3 Tenkeyless-näppäimistöt.

Doubleshot ABS -näppäinhattujen voi valita Razerin omat vihreät tai keltaiset kytkimet, joista Razerin Chrome RGB -valaistus loistaa entistä paremmin läpi. Vihreät kytkimet sisältävät selkeän äänen klikkauksen muodossa ja tuntopisteen, kun taas keltaiset kytkimet ovat lineaariset. Kytkimissä on myös silikoniset vaimentimet ja niiden kestävyydeksi luvataan 80 miljoonaa klikkausta.BlackWidow V3 käyttää alumiinista valmistettua runkoa, jonka pohjasta löytyy kaapelin reititysurat. Näppäimistön mukana tulee myös rannetuki.Yksi näppäimistön uudistus on erilliset mediapainikkeet rullan kera. Rullaan voi Razer Synapse 3 -ohjelmiston avulla asettaa erilaisia toimintoja kuten sivujen vierittämisen tai valaistuksen säätimet.Lisäksi BlackWidow V3 -näppäimistöstä julkaistiin Tenkeyless-versio, josta löytyy paljon samoja uudistuksia pienemmässä koossa. Näppäimistöön saa saman kytkimet ja rungossa on myös reititysurat. Pienemmän koon takia erillisiä mediapainikkeita ei ole.BlackWidow V3 -näppäimistön hinta on 149.99 euroa ja BlackWidow V3 Tenkeyless -versio puolestaan maksaa 109.99 euroa. Lisätietoa näppäimistöstä saa täältä