Päivän diili: Asuksen 34-tuumainen pelinäyttö nyt vain 699 euroa - säästä yli 400 euroa

Mikäli etsit esimerkiksi uuden näytönohjaimen kaveriksi parempaa näyttöä, Gigantilta löytyy mielenkiintoinen tarjous tähän hätään.

Päivän diili

-pelinäyttöä myydään nyt 699 eurolla , kun viime aikoina kyseistä näyttöä on saanut noin 1117 eurolla eli säästöä tulee yli 400 euroa. Kyseistä näyttöä on enää saatavilla kuitenkin vain muutama kappale.PG349Q IPS -näyttö on kooltaan 34 tuumaa ja se toimii 1440p -resoluutiolla, 21:9-kuvasuhteella sekä 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytön muihin ominaisuuksiin lukeutuvat Nvidia G-Sync -teknologia, kaiuttimet ja RGB-valaistus.Näytön jalusta tukee kallistusta, kiertoa ja pystysuuntaista säädettävyyttä, mutta halutessaan voi käyttää myös muuta VESA 100 x 100 -jalustaa.Tarjous löytyy Gigantilta ja tarjous on voimassa 11.10. asti. Saatavuus on rajoitettu.