HP julkaisi Spectre x360 14 -kannettavan 3:2 -kuvasuhteen OLED -näytöllä

HP on julkaissut uuden Spectre x360 14 -kannettavan, joka käyttää 3:2 -kuvasuhteen näyttöä.

Tämän kuvasuhteen näyttö on ensimmäinen Spectre x360 -kannettavassa, sillä esimerkiksi viime vuoden Spectre x360 13 -kannettavassa käytettiin 16:9 -kuvasuhdetta. 3:2 -kuvasuhteella varustettu Spectre x360 tarjoaa noin 20 % enemmän katselualaa pystysuunnassa tavalliseen 16:9 -kuvasuhteeseen verrattuna.Näyttöä mainostetaan 3K2K -resoluutiolla eli pikseleitä siitä löytyy 3000 x 2000. Valinnainen OLED-näyttö tarjoaa 1 000 000:1- kontrastisuhteen ja 100-prosenttisen DCI-P3 värialan. Näytön kerrotaan kattavan jopa 90,33 prosenttia pinta-alasta (screen-to-body ratio). Näyttö myös kääntyy 360 astetta näppäimistön taakse.Koneen All-in-one-näppäimistössä on virtanappi, uusi kameran suljin, mikrofonin hiljennysnappi, sormenjälkilukija sekä pikavalinta HP Command Centeriin, josta saa esimerkiksi Power Saver -virransäästötilan päälle. Näppäimistön saksikytkimet ovat valmistettu uusiutuvista luonnonmateriaaleista, joiden kerrotaan säästävän laitteen elinaikana hiilipäästöjä lähes 600 kg:n verran.Spectre x360 14:ssä on uusimman 11. sukupolven Intel Core -prosessori, joka on viime vuoden Spectre x360 13 -malliin verrattuna suorituskyvyltään 34 % tehokkaampi ja Intel Iris Xe -näytönohjain grafiikkatehoiltaan 79 % parempi. Akunkeston luvataan yltävän tietyn mallin kohdalla jopa 17 tuntiin, mutta taas OLED-näytöllä varustetun mallin kerrotaan yltävän vain 11.5 tuntiin.Yhteyksien osalta löytyy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ja Thunderbolt 4. Lisäksi kone sisältää muutamia älykkäitä ominaisuuksia. Kone muun muassa tunnistaa, jos kannettava on laukussa ja estää akun ylikuumenemisen tai kulumisen.Spectre x360 14 tulee saataville joulukuussa ja sen hinnat alkavat 1499 eurosta.