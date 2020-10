NVIDIA RTX 3070 julkaisu viivästyy, myös arvostelujen aikataulut venyvät

NVIDIA julkaisi uudet RTX 30 -näytönohjaimensa syyskuun alussa, mutta on ripotellut mallien myyntiintuloa pitkin syys- ja lokakuuta.



NVIDIAn omat testitulokset RTX 2080 Ti vs RTX 3070

Nyt kenties kiinnostavin julkaistusta kolmikosta, reilun 500 euron hintainen on viivästynyt.NVIDIA on siirtänyt näytönohjaimen myyntiin tuloa ja kortti saapuu markkinoille vasta 29.10.2020. Samalla myös teknologiasivustojen arvosteluiden ensimmäinen julkaisupäivämäärä on siirretty tuohon ajankohtaan. Teknologiajulkaisuilla on käytössään yleisesti ns.-sopimus, jonka pohjalta ne saavat tuotteet testattavakseen jo etukäteen, mutta valmistaja sanelee sen, milloin arvostelun saa julkaista ensimmäistä kertaa.RTX 3070 veikkaillaan talven myyntihittiä, sillä näytönohjain on julkaistun kolmikon halvin, mutta pesee etukäteishuhujen mukaan aiemman lippulaivamallin,:n pelien suorituskyvyssä. RTX 2080 Ti maksoi vielä alkusyksystä yli 1000 euroa käytännössä kaikissa verkkokaupoissa.NVIDIA julkisti myös omat mittaustuloksensa RTX 3070 suorituskyvystä eri pelien kesken ja niiden perusteella RTX 3070 hakkaa RTX 2080 Ti:n lähes kaikissa testatuissa peleissä. Ainoastaanja-testi antoivat RTX 2080 Ti:llä parempia tuloksia. Tokihan valmistajan itsensä ilmoittamat mittaukset ovat aina hieman epäilyttäviä ja siksi potentiaalisten ostajien kannattaakin odotella puolueettomia testejä, joita saadaan siis 29.10. alkaen.