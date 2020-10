Samsungilta kestävä Galaxy Tab Active3 -tabletti - Suomessa myynnissä 549 euron hinnalla

Samsung on julkistanut uuden version kestävästä tabletista. Uusi Galaxy Tab Active3 on saatavilla Suomessa heti.

Koviin olosuhteisiin sopiva laite on kehitetty suositun Galaxy Tab Active2:n pohjalta vastaamaan alati kasvaviin modernin ja mobiilin työnteon haasteisiin. Galaxy Tab Active3 on MIL-STD -810H-sertifioitu sekä IP68-luokituksen mukaisesti vesi- ja pölytiivis.Edessä on 8.0-tuumainen WUXGA (1920 x 1200) PLS TFT LCD -näyttö. Sisältä laite on varustettu Exynos 9810 -suorittimella, 4 gigatavun RAM-muistilla ja 64 gigatavun sisäisellä tallennustilalla, jota voi lisätä muistikortilla. Lisäksi Wi-Fi 6, MIMO ja 4G-tuki takaavat erittäin nopeat yhteydet ja tiedonsiirron.Kookas 5050mAh akku tukee pikalatausta USB-liitännän ja POGO Pin -liitännän kautta. Mikäli yritys käyttää tabletteja kiinteässä sijainnissa, Tab Active3 tukee myös No Battery Mode -käyttöä, jolloin virta laitteelle syötetään ilman akkua. Akku on vaihdettavaa mallia.Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat Samsung DeX, 13 megapikselin takakamera, kamerapohjainen viivakoodien lukeminen, NFC, IP68-sertifioitu S Pen, sormenjälkilukija sekä Quick Access -painike, jolla pääsee käsiksi nopeasti kaikkein käytetyimpiin sovelluksiin tai toimintoihin.Tab Active3 on myös osa Samsung Enterprise Edition -konseptia, jossa laitteet ovat saatavilla ainakin kahden vuoden ajan, säännölliset tietoturvapäivitykset taataan neljän kokonaisen vuoden ajaksi, ja kattava mobiililaitehallintaratkaisu Knox Suite kuuluu hintaan yhden vuoden ajaksi. Android-versio on tällä hetkellä Android 10."Työskentelytapamme muuttuvat jatkuvasti siirtyen yhä enemmän toimistoympäristöstä vaativiin kenttäolosuhteisiin. Galaxy Tab Active3:n kehityksen aikana kuuntelimme asiakkailta ja kumppaneilta saamaamme palautetta varmistaaksemme, että laite varmasti tukisi työntekoa mahdollisimman hyvin. Galaxy Tab Active3 onkin kehitetty kestämään vaihtelevia työtilanteita, ja entistä korkeampi suorituskyky varmistaa viimeisimpien sovellusten toimivuuden", kertoo Teemu Miettinen, Samsung Suomen B2B-myyntipäällikkö.Samsung Galaxy Tab Active3 on saatavilla Suomessa heti 549 euron suositushintaan.