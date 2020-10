World of Warcraft -lisäosa Shadowlands myöhästyy

Blizzard on julkaissut tiedotteen, jossa se kertoo, että myöhemmin tässä kuussa julkaisuun tarkoitettu World of Warcraft: Shadowlands myöhästyy.

Blizzard-pomo John Hightin mukaan yhtiö haluaa lisäosan pelaajien käsiin mahdollisimman nopeasti, mutta tässä vaiheessa on ollut tärkeintä huolehtia ensin pelin tasapainosta ja siten julkaisu myöhästyy.Tässä vaiheessa uutta julkaisupäivää ei vielä annettu, vaan julkaisu tapahtuu yhtiön mukaan "myöhemmin tänä vuonna". Alunperin lisäosan oli tarkoitus olla julkaisuvalmis lokakuun 26. päivä.Myöhästymiseen on tiedotteen mukaan vaikuttanut loppupelin (endgame) sisällön tasapaino, jota joudutaan vielä säätämään. Hight painotti myös, että tätä tuunausta ei ole ainakaan helpottanut kotoa työskentely.Tiedotteessa kerrotaan, että Shadowlandsin esijulkaisu tapahtuu lokakuun 13. päivä, joka tarkoittaa, että osa uusista ominaisuuksista tuodaan peliin jo ennen varsinaista julkaisua. Näitä ovat mm. uusi aloituspaikka Exile's Reach, uusittu hahmon tasojärjestelmä sekä laajennetut kustomoinnit.Julkaisua edeltävä tapahtuma, jossa pelaajat kutsutaan taistelemaan Lich Kingin Scourgea vastaan, julkaistaan vasta lähempänä Shadowlandsin julkaisua.World of Warcraftin uusimman lisäosan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat mm. uusittu hahmojen tasojärjestelmä (maksimitaso 60), uusi aloituspaikka, Covenant-ryhmät, uusi Shadowslands alue, ja Torghast, Tower of the Damned, josta pelaajat voivat avata uusia Anima Powers -voimia.