Microsoft julkaisi edullisemman Surface Laptop Go -kannettavan ja päivitetyn Surface Pro X 2-in-1-laitteen

Microsoft on laajentanut Surface-perhettä uudella, edullisemmalla Surface Laptop Go -kannettavalla, jolla Microsoft tavoittelee yhä useampaa kannettavan tietokoneen käyttäjää. Tämän mallin hinta alkaakin kohtuullisesta lukemasta. Lisäksi Microsoft päivitti viime vuoden Surface Pro X -laitetta.

Surface Laptop Go -kannettavaa saa halvimmillaan 669 eurolla. Lisäksi siitä löytyy 839 euron ja 1039 euron vaihtoehdot.Jokainen versio tarjoaa suorituskykyä 10. sukupolven Intel Core i5-1035G1 -suorittimen muodossa. 669 euron mallissa on 4 gigatavua LPDDR4x-RAM-muistia ja 64 gigatavua eMMC -tallennustilaa. Kalliimmat versiot puolestaan sisältävät 8 gigatavua RAM-muistia ja 128/256 gigatavua SSD-tallennustilaa.Laitteen edessä on 12,4-tuumainen PixelSense -näyttö, jonka tarkkuus on 1536 x 1024 (148 PPI) ja kuvasuhde puolestaan 3:2. Lisäksi näyttö tukee kosketusta. Akusta luvataan riittävän virtaa jopa 13 tunnin käyttöön, jota voi ladata pakkauksen mukana tulevalla 39 watin laturilla.Koneen mitat ovat 278,18 mm x 205,67 mm x 15,69 mm ja painoa on 1110 grammaa. Rungon yläreuna on alumiinia ja alusta puolestaan on valmistettu polykarbonaatista ja komposiittihartsista. Kylkiin on saatu mahtumaan yksi USB-C -liitäntä, yksi USB-A -liitäntä, 3,5 mm:n kuulokeliitin sekä Surface Connect -portti.Näppäimet tarjoavat 1,3 mm näppäinliikkeen, joiden luvataan tarjoavan tarkan ja miellyttävän kirjoituskokemuksen. Laitteessa ei ole muista Surface-laitteesta tuttua Windows Hello -kasvojentunnistusta, vaan kirjautuminen onnistuu virtapainikkeella, johon on laitettu sormenjälkilukija. Sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike ei kuitenkaan kuulu edullisimman kannettavan kokoonpanoon.Lisäksi laitteessa on 720p HD f2.0 -kamera edessä, kaksi herkkää studiomikrofonia, Omnisonic-kaiuttimet, Bluetooth 5.0, Wifi 6 ja käyttöjärjestelmänä toimii Windows 10 Home S -versio.Lisätietoa Surface Laptop Go -kannettavasta saa täältä . Laite on nyt ennakkotilattavissa ja sen toimitukset aloitetaan 27.10.Microsoft on myös päivittänyt viime vuoden lokakuussa esiteltyä Surface Pro X -laitetta . Päivittynyt laite on käytännössä edeltäjäänsä nähden samanlainen, mutta sisälle on laitettu yhdessä Qualcommin kanssa suunniteltu Microsoft SQ 2 -prosessori.Microsoftin mukaan monet sovelluskumppanit ovat alkaneet kehittää sovelluksia myös ARM-pohjaisille Windows-laitteille ja hyödyntää Microsoft SQ 1- ja SQ 2-prosessorien tehoa ja suorituskykyä uusien kokemusten tuomiseksi kaikille Surface Pro X -käyttäjille. Monet sovellukset siis toimivat entistä nopeammin ja kuluttavat vähemmän akkua.Lisäksi Microsoft laajentaa ARM-tukea x64-sovelluksiin x64-emulaattorin avulla, joka tulee saataville myöhemmin tänä vuonna.Surface Pro X käyttää 13-tuumaista PixelSense -kosketusnäyttöä, joka toimii 2 880 x 1 920 (267 PPI) tarkkuudella ja 3:2 -kuvasuhteella. Lisäksi tarjolla on 8 tai 16 gigatavua LPDDR4x-RAM-muistia, 128, 256 tai 512 gigatavua SSD-tallennustilaa, 2x USB-C -liitäntää, Surface Connect -portti, Surface-näppäimistön portti ja nano-SIM-korttipaikka.Laitteen hinnat alkavat 1799 eurosta ja yltävät 2149 euroon asti. Laitteeseen voi tutustua täällä