Halvimmat SSD-levyt Suomessa: 120GB 20 eurolla, teratavu 93e, 480GB 50e, ..

Syksyn edetessä SSD-levyjen hinnat ovat lähteneet selkeään laskuun, joka on näin potentiaalisen ostajan kannalta loistava asia. Vielä kesällä edullisimmat 120GB kokoluokan SSD-levyt maksoivat 25-30 euron hujakoilla, mutta nyt käytännössä kaikki tuon kokoluokan levyt maksavat noin 20 euroa. Itse asiassa halvin 120GB SSD-levy tällä hetkellä maksaa jo lähes koomisen vähän: 17 euroa.

120 gigatavun SSD-levyt

240 gigatavun SSD-levyt

480 gigatavun SSD-levyt

960 gigatavun SSD-levyt

2 teratavun SSD-levyt

Poimintoja isommista SSD-levyistä

Myös 240GB kokoluokassa hintojen romahdus on tosiasia: noin 30 eurolla saa lähes mitä tahansa merkkiä ja myös-liitännällä varustettuja 240GB SSD-levyjä saa niitäkin reilulla kolmellakympillä. Ja sama meno heijastuu myös seuraavaan kokoluokkaan, jota seuraamme: 480GB SSd-levyissä hintataso pyörii nyt 50 euron tasossa.Hurjin hintojen lasku on nähty kuitenkin nyt teratavun kokoluokassa , jossa vielä kuukausi sitten satanen oli se hintalappu, joka edullisimmillekin levyille lätkäistiin kylkeen. Nyt hintataso teratavun levyissä on jo romahtanut niin, että halvin listattu malli maksaa 80 euroa ja noin 90 eurolla löytyy jo useampia eri malleja. Käytännössä alle satasella saa nyt kaikilta valmistajilta 960GB SSD-levyjä, osalta myös M.2 -liitännällä.Ainoastaan 2 teratavun kokoluokassa hinnat ovat pysytelleet toistaiseksi suunnilleen entisellä tasollaan: muutamaa mallia saa alle 200 eurolla, mutta yleisesti hintaluokka tässä kokoluokassa on hieman päälle 200 euroa, realistisen välin ollessa noin 210 - 240 euroa. Oletettavasti tässä kokoluokassa ei vielä ole ylitarjontaa, mutta mielenkiintoista nähdä, miten syksy ja alkutalvi tilanteeseen tulee vaikuttamaan.Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!Muistathan myös lukea oppaamme siitä, miten vaihdat tietokoneeseesi SSD-levyn vanhan kovalevyn (tai SSD:n) tilalle