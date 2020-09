Päivän diili: Teratavun M.2 NVMe SSD 115 euroa

Tämän päivän diiliksi valikoitui SSD-levy, joka tarjoaa suorituskykyä ja tallennustilaa, mutta säästöpossujen tuhoaminen jää vähemmälle, kiitos suhteellisen edullisen hinnan.

Kesällä vielä yli 150 euron hintaan myytävä PNYn CS2130-sarjan SSD-levy on alentunut mukavasti hiljattain ja on nyt saataville halvimmillaan jo erittäin kohtuulliseen 114,88 euron hintaan Kyseessä on M.2-paikkaan sijoitettava SSD, joka tarjoaa huippunopean NVMe-teknologian. Tämän ansiosta sen lukunopeus on parhaimmillaan peräti 3500 Mt/s ja kirjoitusnopeus 3000 Mt/s. Tämä on moninkertainen perinteisiin SATA SSD-levyihin, jotka tarjoavat yleensä noin 500 megatavun nopeuksia.Nopeimpiin kovalevyihin (HDD) vertailu on vielä hurjempi, sillä NVMe SSD:n nopeus on parhaitakin kovalevyja monta kymmentä kertaa nopeampi.Tämä tietysti tarkoittaa, että koneen käyttäminen on sujuvampaa, mutta myös sitä, että tietokone käynnistyy silmänräpäyksessä aiempaan verrattuna.Luonnollisesti tämä vaatii sitä, että koneesta löytyy M.2-paikka.