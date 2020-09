Päivän diili: Dellin 24-tuumainen näyttö nyt alle 70 euroa

Tämän päivän diiliksi olemme valinneet PC-näytön, joka ei välttämättä ominaisuuksillaan hurmaa, mutta hinnallaan sitäkin enemmän.

Kyseessä on Dell SE2416H, joka on tietokonevalmistajan 24-tuumainen LED-taustavalaistu toimistonäyttö. 60 hertsin virkistystaajuudella se sopii normaalin tietokonekäyttöön oivasti, joskaan ei ole pelaajalle suunnattu.Näyttö tarjoaa 1920 x 1080 -resoluution (Full HD), VGA- ja HDMI-liitännät ja varsin maltillisen designin. Muihin ominaisuuksiin kuuluvat 1000:1 kontrasti, 250 cd/m2 kirkkaus ja 6 ms vasteaika.Mutta mikä parasta, nyt Gigantin tarjouksessa sitä saa vain 69,00 euron hintaan . Tämä on normaalia, yli sadan euron, hintaa noin 40 prosenttia edullisempi.