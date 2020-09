Päivän diili: 34-tuumainen valtava pelinäyttö 349e, normaalisti 500e

Päivän diilinä nostamme esiin tällä kertaa valtavan, 34-tuumaisen 144 Hz virkistystaajuudella toimivan pelinäytön.

myydään tavallisesti noin 500 eurolla, mutta nyt se irtoaa tarjouksesta omaksi 349 eurolla . Näytöllä on resoluutiota hurjat 3440 x 1440 ja kuvasuhde on tavallista näyttöä huomattavasti leveämpi 21:9.Näyttö on kaareva ja tukee-tekniikkaa, joka yhdistettynä 144 Hz virkistystaajuuteen tarkoittaa, että näyttö sopii mainiosti myös pelaajille. Näyttö tukee epävirallisesti myös G-Sync -tekniikkaa.Liitäntöjä näytöstä löytyy kahden HDMI-sisääntulon lisäksi myös DisplayPort 1.4 -liitäntä ja neljä kappaletta USB-C 3.1 Gen 2 -portteja.Tom's Hardware antoi näytölle kevällä 2020 arvostelussaan neljä tähteä viidestä, kehuen näytön kontrastia ja värimaailmaa.Tarjouksen löydät täältä:Jos taas budjetti on tiukempi ja hakusessa on vain tavallinen työpöytänäyttö, eilinen päivän tarjouksemme 24-tuumaisesta Dellin näytöstä vaikuttaa olevan edelleen voimassa tätä kirjoittaessa.