Päivän diili: Kakkosnäyttö hakusessa? 24-tuumainen Dell 69 eurolla

Päivän diilinä nostetaan tällä kertaa esiin ihan perustavallinen, mutta ilmeisen hyvä 24-tuumainen työpöytänäyttö.

FullHD-tarkkuuden tarjoava 23,8-tuumainenirtoaa nyt 69 eurolla, kun näyttöä on aiemmin myyty Suomen verkkokaupoissa noin 115 euron hintaan.Näyttö ei tarjoa mitään ihmeellisiä yllätyksiä, vaan ainoastaan sen, mitä pitääkin: laadukkaamman pään IPS-paneelin, FullHD-tarkkuuden, 6ms vasteajan, 60 Hz virkistystaajuuden, HDMI-liitännän ja VGA-liitännän.Eli ei siis mitään upeaa ja erikoista, mutta juurikin ne asiat, jotka perustoimistokäyttöön näytöltä kaipaakin. Amazonissa näyttö on kerännyt kunnioitettavat 4,7 tähteä viidestä ostajien arvosteluissa.Tarjous löytyy täältä:Jos haussa on taas järeämpää näyttöä, kannattaa kurkata vaikkapa MSI:n 34-tuumainen kaareva näyttö, joka irtoaa nyt tarjouksessa 350 eurolla