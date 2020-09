Opas: Kovalevyn vaihto tietokoneeseen (SSD tai HDD)

Oppaamme kertoo miten vaihdat tietokoneen vanhan kovalevyn uuteen kovalevyyn. Oppaamme toimii myös niissä tilanteissa, joissa olet vaihtamassa vanhan kovalevyn (HDD) tilalle uuden, nopeamman SSD-levyn sekä tilanteissa, joissa vaihdat vanhan SSD-levyn tilalle uudemman, kenties isomman SSD-levyn.

SSD-levyn tai kovalevyn vaihto pöytätietokoneessa (desktop)

1. Mitä tarvitaan (pöytäkone)

Vanha kovalevy tai SSD-levy , kytkettynä tietokoneeseen kiinni (kuten tavallista, eli älä irroita levyä vielä)

, kytkettynä tietokoneeseen kiinni Uusi SSD-levy (tai kovalevy) . Jos tämä on vielä ostoslistalla, suosittelemme kurkkaamaan halvimmat SSD-levyt -listaustamme.

. Jos tämä on vielä ostoslistalla, suosittelemme kurkkaamaan halvimmat SSD-levyt -listaustamme. Ylimääräinen SATA-kaapeli . Yleensä tietokoneessa on liitäntöjä myös ylimääräiselle kovalevylle, mutta tässä suhteessa kannattaa varautua, että näin ei olekaan. SATA-kaapeleita löytyy varmasti kaikilta tutuilta laatikon pohjilta, mutta sellainen ei kaupasta ostettunakaan montaa euroa maksa.

. Yleensä tietokoneessa on liitäntöjä myös ylimääräiselle kovalevylle, mutta tässä suhteessa kannattaa varautua, että näin ei olekaan. SATA-kaapeleita löytyy varmasti kaikilta tutuilta laatikon pohjilta, mutta sellainen ei kaupasta ostettunakaan montaa euroa maksa. Ruuvimeisseleitä , ristipäisiä, pientä ja hieman isompaa, jotta tietokoneen kotelon saa auki ja levyn saa irroitettua tietokoneesta vaihdon lopuksi

, ristipäisiä, pientä ja hieman isompaa, jotta tietokoneen kotelon saa auki ja levyn saa irroitettua tietokoneesta vaihdon lopuksi Kloonaukseen tarkoitetun sovelluksen, johon suosittelemme ilmaista AOMEI Backupper Standardia. Monissa SSD-levyissä vastaava ohjelma tulee myös levyn itsensä mukana (tai sellainen löytyy SSD-levyn valmistajan kotisivuilta, ilmaiseksi ladattavana), mutta jos näin ei ole, käytä edellä mainittua AOMEIn sovellusta.

2. Kloonataan vanha levy uudelle levylle (pöytäkone)

Sammuta tietokone ja kytke tietokoneen virtajohto irti virtalähteestä. Avaa tietokoneen kotelo. Jokainen kotelo avataan hieman eri tavalla, mutta tyypillisesti tietokoneen toinen kylki aukeaa, kun sitä paikallaan pitävät ruuvit irrotetaan tietokoneen takaa. Paikallista tietokoneesi kovalevy. Se sijaitsee yleensä tietokoneen etuosassa, eräänlaisessa kehikossa. Kelkassa on yleensä tilaa. Käännä nyt kelkka itseesi päin avaamalla sitä paikallaan pitävät salvat. (kuvassa kovalevyn kelkka on merkitty numerolla 2, vanha kovalevy numerolla 1)



Nyt, työnnä uusi kovelevysi kelkkaan tyhjään kohtaan ja kiinnitä se parilla ruuvilla. Älä kiinnitä liian tiukasti. Katso mallia tietokoneessa aiemmin olevista kovalevyistä sen suhteen, miten johdot pitäisi kytkeä uuteen levyyn. Katso, onko jossain vapaana olevia liittimiä, jotka näyttävät samalta kuin jo asennetuissa levyissä on. Jos näin on, kytke nuo johdot uuteen levyysi. Jos näin ei ole, joudut käyttämään uutta johtoa: katso mihin aiemmat kovalevyjen johdot vievät ja siellä lähistöllä sijaitsee yleensä liitin, johon johdon toinen pää kytketään. Kytke johto sekä emolevyyn (se iso levy, jossa kaikki liittimet ovat kiinni) että uuteen levyyn. Käännä kelkka takaisin paikoilleen. Jätä vielä tietokoneen kylki auki. Käynnistä tietokone normaalisti. Asenna kloonaussovellus (eli jos ostamasi uuden levyn mukana tuli sellainen, asenna se, muussa tapauksessa vaikkapa suosittelemamme AOMEI Backupper) Käynnistä kloonaussovellus ja seuraa ohjelman ohjeita. Tarkoitus on tässä tapauksessa kloonata kovalevy, joka sisältää Windowsin C: -aseman, mutta se voi sisältää myös muita asemia (fyysisen kovalevyn voi siis osioida eli tavallaan pilkkoa osiin, jotka näkyvät Windowsissa useampana asemana, vaikka kyseessä onkin vain yksi fyysinen levy). Kloonausohjelma todennäköisesti osaa näyttää kaikki asemat, jotka ovat samalla fyysisellä levyllä kuin C: -asemakin on. Odottele, että kloonaus valmistuu. Tässä voi kestää pitkäänkin, jos kovalevy on suuri ja käytössä on hieman hitaampi USB-liitäntä.

3. Testaus ja vanhan levyn poisto pöytätietokoneestasi

Sammuta tietokone Käännä taas kovalevyjä paikallaan pitävä kelkka itseesi päin. Irrota vanhan kovalevyn johdot. Käännä kelkka takaisin paikoilleen ja jätä vanha levy vielä paikalleen. Käynnistä tietokone Jos käyttöjärjestelmä käynnistyy kuten pitääkin, homma toimii. Jos ei, sammuta tietokone ja tarkista uuden levysi liitännät vielä kerran ja kokeile uudestaan. Jos kaikki pelasi kuten pitääkin, sammuta tietokone. Nyt, käännä taas kovalevyjen kelkka takaisin itseesi päin ja irrota vanha kovalevy ruuveistaan ja poista se kelkasta. Kiinnitä vielä loput ruuvit uuteen SSD-levyysi, jotta se pysyy tukevasti paikoillaan. Älä kuitenkaan kiristä ruuveja liikaa, jotta kierteet eivät vaurioidu. Käännä kelkka takaisin. Laita tietokoneen kotelon kylki takaisin paikoilleen. Nauti, sinulla on uusi kovalevy tai SSD-levy asennettuna järjestelmälevyksi.

SSD-levyn tai kovalevyn vaihto kannettavaan tietokoneeseen

1. Mitä tarvitaan (läppäri)

2. Kloonataan vanha levy uudelle levylle (läppäri)

Asenna kloonaussovellus (eli jos ostamasi uuden levyn mukana tuli sellainen, asenna se, muussa tapauksessa vaikkapa suosittelemamme AOMEI Backupper) Kytke SATA-USB -kaapeli tietokoneesi USB-porttiin. Jos mahdollista (ja tiedät mistä puhutaan), kytke kaapeli USB3 -porttiin, jotta tiedonsiirto on mahdollisimman nopeaa. Kytke uusi SSD-levysi SATA-USB -kaapelin toiseen päähän. Käynnistä kloonaussovellus ja seuraa ohjelman ohjeita. Tarkoitus on tässä tapauksessa kloonata kovalevy, joka sisältää Windowsin C: -aseman, mutta se voi sisältää myös muita asemia (fyysisen kovalevyn voi siis osioida eli tavallaan pilkkoa osiin, jotka näkyvät Windowsissa useampana asemana, vaikka kyseessä onkin vain yksi fyysinen levy). Kloonausohjelma todennäköisesti osaa näyttää kaikki asemat, jotka ovat samalla fyysisellä levyllä kuin C: -asemakin on. Odottele, että kloonaus valmistuu. Tässä voi kestää pitkäänkin, jos kovalevy on suuri ja käytössä on hieman hitaampi USB-liitäntä.

3. Asenna uusi levy kannettavaan tietokoneeseen

Sammuta tietokone Kytke SATA-USB -kaapeli irti tietokoneesta ja irrota se myös uudesta levystäsi. Irrota tietokoneen virtajohto Irrota tietokoneen akku, jos se on mahdollista irrottaa. Avaa tietokoneesi pohjassa olevat ruuvit ja kurkkaa sisälle. Useissa kannettavissa tietokoneen pohjassa on pienehkö luukku, josta kovalevyn voi vaihtaa avaamatta aivan koko tietokonetta atomitasolle.



Mutta valitettavan usein, etenkin nykyisin, levyn vaihdosta on tehty hieman haastavampaa. Tähän onkin mahdotonta antaa yksiselitteistä ohjetta siitä, mitkä ruuvit mistäkin pitää avata, jotta kovalevyyn pääsee käsiksi ja sen saa irti tietokoneesta. Suosittelemme tähän YouTubea ja sinne hakusanaksi tarkkaa tietokoneen mallimerkintää ja perään "install ssd", niin yleensä videoita löytyy kullekin mallille, miten hommassa kannattaa edetä.



Vinkki: kannattaa napsia kuvia työvaiheesta kännykällä, jolloin uuden levyn asennus on helpompaa, kun muistat mitä teit - teet vain samat kohdat päinvastaisessa järjestyksessä. Kun olet löytänyt vaihdettavan kovalevyn, irrota varovasti kaapelit siitä sekä mahdolliset levyä paikallaan pitävät ruuvit. Poista vanha levy koneesta. Laita uusi SSD-levy tietokoneen sisään täsmälleen niin kuin aiempi levy tietokoneessa oli. Tässä vaiheessa avuksi tulevat aiemmin ottamasi kuvat irrotuksen työvaiheista. ÄLÄ RUUVAA TIETOKONEEN RUNKOA TÄYSIN KIINNI VIELÄ! Haluamme varmistaa tässä vaiheessa, että kaikki toimii - ja jos jotain meni pieleen, on helpompi korjata, kun hommaa ei tarvitse aloittaa aivan alusta.

4. Testataan toimiiko asennus (läppäri)

Lopuksi

Poista tarpeeton kovalevyn kloonaukseen tarkoitettu sovellus tietokoneeltasi, ellet aio tehdä vastaavaa temppua jatkossakin.

Asenna uuden SSD-levysi ajurit valmistajan kotisivuilta. Nämä kannattaa yleensä asentaa, vaikka järjestelmä toimisi ilman niitäkin.

Nauti uudesta levystäsi - ja kierrätä vanha levy SER-romuna tai pistä se myyntiin netin myyntipalstalle.

Mikäli olet ainoastaan siirtämässä tietokoneesi kakkoslevyä, eli tyypillisesti Windowsissa esim. D: -asemana käytettävää kovalevyä toiselle levylle, riittää pelkkä tiedostojen kopiointi uudelle levylle.Mutta jos olet siirtämässä tietokoneen järjestelmälevyä, eli Windowsissa yleensä C: -asemaa, uudelle kovalevylle, pelkkä tiedostojen siirto ei todellakaan riitä, vaan järjestelmälevy täytyy kloonata yksi yhteen sellaisenaan uudelle SSD-levylle / kovalevylle. Ja tähän oppaamme nimenomaan keskittyykin. Projektina on siis kovalevyn vaihto Windows -tietokoneeseen, mutta ohjeet toimivat pitkälti sellaisenaan myös muissa käyttöjärjestelmissä.Opas myös toimii sellaisenaan sekä läppäreille että pöytätietokoneille, mutta se ei sovi aivan aloittelijalle, joka ei ole koskaan avannutkaan tietokonetta - tai tietokoneen avaaminen hieman pelottaa.