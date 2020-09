Kevennetty Pro – Apple paljasti uuden iPad Pron ja uuden tehopiirinsä

Apple päivitti tablet-valikoimaansa tänään päivitti tablet-valikoimaansa tänään kahdeksannen sukupolven iPadillä , mutta sen lisäksi valikoimiin tulee uusi iPad Air. Mallisto koostuu siis iPadistä, iPad Airistä ja iPad Prosta.

Uudistetun iPad Airin esikuvana on toiminut selvästi iPad Pro. Apple on ottanut tablettien suunnittelussa uuden suunnan, jossa pyöreät ja ohuet reunat on syrjäytetty kantikkaampien muotojen tieltä. Lisäksi näytön kehyksiä on kevennetty reippaalla kädellä, minkä takia myös Touch ID -sormenjälkilukija on siirtynyt näytön alta tabletin virtapainikkeeseen.iPad Airissä on 10,9 tuuman Liquid Retina -näyttö (2360 x 1640 pikseliä), joka tukee P3-väriavaruutta sekä ympäristön värisävyihin sopeutuvaa True Tone -tekniikkaa. Tabletin takapuolelta löytyy 12 megapikselin kamera ja edestä 7 megapikselin FaceTime-kamera.Apple ei kovin usein esittele uutta järjestelmäpiiriä iPadin yhteydessä, mutta tänä vuonna näin pääsi käymään. iPad Air sisältää viiden nanometrin prosessilla valmistetun kuusiytimisen A14-piirin, josta löytyy Applen grafiiprosessori sekä päivitetty Neural Engine -tekoälypiiri. Suorituskyky paranee edelliseen Airiin verrattuna 40 prosenttia.Ensi kuussa saataville tulevan Airin hinnat alkavat 599 dollarista.