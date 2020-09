Ikea ja Asus ROG alkavat tehdä yhteistyössä huonekaluja pelaajille

Asus ja sen pelibrändi Republic of Gamers sekä huonekalujätti Ikea ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön tuloksena on tarkoitus luoda pelaajille soveltuvia kalusteratkaisuja.



Pelaajille suunnattuja huonekaluja tullaan tuomaan eri asuintiloihin, joten odotettavissa on niin pelituoleja kuin olohuonepelaamista mukavoittavia kalusteita ja lisävarusteita.



Tiedotteen mukaan ensimmäiset tuotteet saapuvat saataville Kiinassa ensi vuoden alkupuolella ja muualle maailmaan tuotteet tuodaan lokakuuhun 2021 mennessä.



Tässä vaiheessa itse tuotteista ei valitettavasti kerrottu sen enempää.



Millaisia kalusteita itse kaipaisit pelaamiseen?

