Ja kas, näin se alkoi: Näytönohjainten hinnat tippuvat Suomessakin

Vielä ei olla vapaassa pudotuksessa, koska jälleenmyyjät luonnollisesti toivovat saavansa vielä edes omansa pois varaston myynnistä, mutta näytönohjainten hinnat ovat joka tapauksessa lähteneet tippumaan nyt kovaa vauhtia Suomessakin.

Asus GeForce RTX 2080 Ti Dual OC HDMI 3xDP 11GB



Syynä tähän on tietysti kuun alussa julkaistu uusi mallisto, joka saapuu myyntiin osittain jo ensi viikolla - ja todennäköisesti isommassa määrin loka-marraskuun aikana.Vanhemman sukupolven huippupään NVIDIAn näytönohjaimet näyttävät olevan nyt ne, joita jälleenmyyjät yrittävät saada nurkistaan pois. Ei vielä hinnalla millä tahansa, mutta selkeillä alennuksilla.Tarkistimme hintahistorian viimeisen 7 vuorokauden ajalta ja tässä muutama hintaromahduksen kokenut malli:Käytännössä hintojen lasku ei ole iskenyt vielä keskiluokan näytönohjaimiin tai sitä edullisempiin, vaan koskee juurikin huippumalleja. Mutta oletettavissa on, että hinnat laskevat vielä tästäkin ja nyt onkin hyvä hetki jarruttaa hieman näytönohjaimen hankinnan suhteen - ellei ole ostamassa esim. alle 200 euron ohjainta, joissa hintojen vaihtelu on todennäköisesti maltillisempaa.Piakkoin julkaistavat:n seuraavan sukupolven näytönohjaimet tulevat varmasti sotkemaan markkinoita vielä lisää, joten pää kannattaa pitää kylmänä.