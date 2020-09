Huawein kaksi uutta läppäriä: Vain kilon ultraohut ja huippu-Ryzenilla varustettu tehokannettava

Huawei esitteli juuri kaksi uutta älykelloa ja samoin tietokonerintamalla uutuuksia oli tarjolla kaksi.

Huawei MateBook 14

Näistä ehdottomasti se mielenkiintoisempi, ainakin teknisestä näkökulmasta, on. Kyseinen laite tarjoaa 1,36 sentin paksuisessa ja avain kilon painavassa paketissa varsin kattavasti ominaisuuksia.Reunaton muotoilu ja uusi 3K Infinity FullView -näyttö tarjoavat näyttävän ja katkeamattoman käyttökokemuksen. 3K-nimellä viitataan luonnollisesti resoluutioon, joka on tasan 3000 x 2000 ja saavutettu LTPS-tekniikalla.Korkean resoluution lisäksi kyseessä on kosketusnäyttö, joka tukee mm. Huawein älypuhelimista tuttua kolmen sormen kuvakaappausta.Sisuksista löytyy kymmenennen sukupolven Intel Core -suorittimia ja muistin osalta tarjotaan jopa 16 gigatavua RAMia.Akulla on koko 42 wattituntia ja Huawei lupaa 9 tuntia katkeamatonta median toistoa. Lataus tapahtuu 65 watin teholla.Kosketusalustaa on parannettu myös edeltäjästä. Kyseessä on ensimmäinen Huawein Free Touch -kosketusalusta kannettavassa, joka tarkoittaa haptista palautetta. Se on lisäksi 26 prosenttia edeltäjää suurempi.Saksikytkimillä varustettu ja taustavalaistu näppäimistö tarjoaa 1,3 millimetrin liikeradan ja virtapainikkeesta löytyy sormenjälkilukija. Lisäksi web-kamera on sijoitettu näppäimistöön, joka mahdollistaa minimaaliset reunukset, mutta samalla heikon kuvakulman.Uusi MateBook X saapuu myyntiin kahtena värivaihtoehtona: huurteisen hopeisena ja metsänvihreänä. Näistä ensimmäisen myynti alkaa 19. lokakuuta ja jälkimmäisen 30. marraskuuta. Core i5 / 16 Gt / 512 Gt -version suositushinta on 1599 euroa.MateBook X:n lisäksi yhtiö esitteli myös uuden MateBook 14 -mallin. Se tarjoaa 14 tuuman IPS-näytön 2160 x 1440 -resoluutiolla.Laitteen tärkein ominaisuus on huippusuorituskykyä tarjoavat AMD:n piirit. Sisuksista löytyy jopa markkinoiden nopeimpiin läppäripiireihin kuuluva Ryzen 7 4800H sekä AMD Radeon RX Vega 7 -grafiikkapiiri.RAM:n osalta tarjotaan 16 gigatavua DDR4-muistia ja tallennustilana on WD:n 512 gigatavun SN730 NVMe SSD.Liittimistä löytyy kaksi USB 3.2 -liitintä, yksi USB-C, yksi HDMI 2.0 sekä kuuloke-/mikrofoniliitin.Akulla on koko 56 wattituntia ja lataus tapahtuu MateBook X:n tavoin 65 watin laturilla. Painoa laitteella on 1,49 kiloa.Suomen saatavuudesta ei kerrottu vielä ja hintakin on toistaiseksi pimennossa.