Razer julkaisi langattoman ja modulaarisen Naga Pro pelihiiren, joka tarjoaa ison määrän painikkeita

Razer on julkaissut Naga Pro langattoman ja modulaarisen pelihiirin, jonka kylkeen on mahdollista kiinnitää useita painikkeita kylkipaneelien avulla.

Kylkeen on mahdollista kiinnittää 12-painikkeinen paneeli MMO/RTS -pelejä varten, 6-painikkeinen paneeli Battle Royale/MOBA -pelejä varten ja kahden painikkeen paneeli FPS-peleihin. Nämä paneelit kiinnittyvät hiireen magneettien avulla.Yhteensä pelaajan käytössä voi olla siis jopa 20 ohjelmoitavaa painiketta. Lisäksi Razerin ohjelmiston avulla jokaiseen painikkeeseen voi asettaa toissijaisen toiminnon.Langattomasta yhteydestä vastaa Razerin HyperSpeed -teknologia, jota käytetään muun muassa Viper Ultimate -pelihiiressä . Razerin mukaan tämä langaton teknologia on 25 prosenttia nopeampi kuin kilpailijoiden vastaavat. HyperSpeed kuluttaa myös vähemmän virtaa, ja Naga Pron luvataan kestävän tällä yhteydellä jopa 100 tunnin ajan tai Bluetoothin avulla akunkesto yltää jopa 150 tuntiin ilman valaistusta.Hiirtä voi käyttää myös langallisesti 1,8 metrin Speedflex -kaapelin avulla, jota käytetään myös akun lataamiseen.Naga Pro hyödyntää Razer Focus+ -optista sensoria, joka kykenee 20 000 DPI:n tarkkuuteen. Klikkauksista vastaa optiset kytkimet, joiden kestävyydeksi kerrotaan 70 miljoonaa painallusta.Hiiren mitat ovat 119 mm x 74.5 mm x 43 mm ja painoa löytyy 117 gramman edestä.Naga Pro maksaa 169,99 euroa ja se on saatavilla heti.Lisätietoa hiirestä saa täältä Lue myös: