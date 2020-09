Näytönohjainten markkinat romahtivat: 2080 Ti:tä palautetaan ja myydään paniikissa

RTX 2080 Ti -näytönohjainten myynti-ilmoituksia Tori.fi -palvelussa 3.9.2020



Verkkokauppa.com:n outlet-myymälän hyllyt, kuvan lähde Facebook

NVIDIAn julkistamista näytönohjaimista edullisin,, on yhtiön mukaan nopeampi kuin sen tämän hetken lippulaiva,, joka on myös seurantamme mukaan tämän hetken paras näytönohjain Ja se ongelma oli..?RTX 2080 Ti maksoi Suomessa vielä viikonloppuna, ennen NVIDIAn uusien korttien julkistusta 1000 ja 1400 euron välimaastossa. Ja RTX 3070 tuli myyntiin 529 eurolla Tokihan tietotekniikassa pitää tottua siihen, että kaiken tänään ostetun arvo on huomenna alhaisempi, mutta näin rajua romahdusta ei ole ihan hetkeen nähty.Ja luonnollisesti tämä heijastuu myös käytettyjen laitteiden markkinaan, joissa hintataso on romahtanut välittömästi. Jotkut yrittävät vielä korttia myydä noin tuhannen euron hintaan-palvelussa, mutta jo selkeästi maltillisempiakin, noin 500 euron hintatason pyyntihintoja palvelussa näkyy.Myös viime aikoina NVIDIAn huippukortteja itselleen uutena ostaneet asiakkaat tuntuvat heränneen ylihintaan, sillä verkossa leviää kuva, jossa:n outlet-myymälän hyllyt pursuavat asiakaspalautuksina tulleita RTX 20 -sarjan kortteja.Yhdysvalloissa tilanne on täsmälleen sama,-sivuston mukaan markkinat ovat nyt sielläkin täynnä RTX 20 -sarjan kortteja ja sivusto ennakoi käytettyjen RTX 2080 Ti -korttien hintojen tippuvan lähiaikoina jopa 300 dollarin tasolle