NVIDIA esitteli: RTX 3090, RTX 3080 ja RTX 3070 -näytönohjaimet

NVIDIA julkisti tänään kauan odotetut uudet huippuluokan näytönohjaimensa. Näytönohjaimet perustuvat yhtiön uuteen Ampere -arkkitehtuuriin ja ne tulevat näillä näkymin myyntiin syyskuun 2020 puolessa välissä.

Julkistuksen yhteydessä julkaistiin kolme samaan perheeseen kuuluvaa korttia, niistä kustakin alla hieman lisää:Esitellyn ohjainperheen ykköstykki on, joka tarjoaa ainakin NVIDIAn myyntipuheiden mukaan huikealta kuulostavaa suorituskykyä. Se käytännössä korvaa yhtiön aiemman lippulaivan,-kortin yhtiön tehokkaimpana näytönohjaimena, joka ei ole varsinaisesti tavallisille kuolevaisille edes suunnattu.Mutta speksit ovat makeat: RTX 3090 pitäisi olla 50% nopeampi kuin tämän hetken nopein näytönohjain, eli Titan RTX. NVIDIAn mukaan "monet huippupelit" pyörivät RTX 3090:n avulla huikealla 8K -tarkkuudella, 60fps virkistystaajuudella. 8K on siis neljä kertaa 4K-tarkkkuutta tarkempi näyttötila ja käsittämättömät 16 kertaa tarkempi kuin yleisimmin käytetty FullHD -tarkkuusRTX 30900:ssa on 24 gigatavua GDDR6X -muistia, sen tuulettimet ovat NVIDIAn mukaan 10% hiljaisemmat kuin Titan RTX:ssä käytetyt ja se toimii noin 30 astetta viileämmin kuin Titan RTX.Ja se hinta..? NVIDIA GeForce RTX 3090 tulee myyntiin Yhdysvalloissa suositushintaan, joka eurooppalaisten arvonlisäverojen kera kääntynee karkeasti sellaisenaan euroiksi. Kortti tulee myyntiin syyskuun 24. päivä.tulee olemaan käytännössä se kortti, jonka asiaansa vihkiytynyt, tavallinen, mutta erittäin fanaattinen pelaaja koneeseensa iskee.RTX 3080 luvataan tarjoavan noin kaksinkertaista suorituskykyä-korttiin verrattuna, joka on tällä hetkellä näy5tönohjaintilastomme neljänneksi nopein kortti. Suomeksi sanottuna uutuus tulee sekin pyyhkäisemään heittämällä ohi kaikesta, mitä tällä hetkellä on myynnissä, hinnasta riippumatta.RTX 3080 tulee myyntiin 10 gigatavulla GDDR6X -muistia ja NVIDIAn mukaan kortilla saa pelin kuin pelin pyörimään 60fps virkistystaajuudella 4K-tarkkuudella.RTX 3080 tulee myyntiin syyskuun 17. päivä ja suositushinta sille on Yhdysvalloissa 699 dollaria, eli oletettavasti Suomenveroineen.Sitten joukon viimeisenä on "näytönohjainten ylempään keskiluokkaan" iskevä GeForce RTX 3070, joka on NVIDIAn mukaan nopeampi sekin kuin täömän hetken markkinoiden paras pelinäytönohjain. Näytönohjain sisältää 8 gigatvua GDDR6 -muistia ja NVIDIAn mukaan "kortti sopii sekä 4K että 1440p pelaamiseen". Käytännössä jos väite 2080 Ti:hin rinnastettavasta nopeudesta pitää paikkaansa, näin onkin - pelit joita tämän hetken paras pelinäytönohjain pystyy pyörittämään 4K::lla, siihen pitäisi pystyä myös RTX 3070:n.RTX 3070 suositushinta on 499 dollaria, elikotimaassamme. RTX 3070 tulee myyntiin lokakuussa - sen tarkempaa aikataulua NVIDIA ei uutukaisesta suostunut kertomaan.Mielenkiintoisena lisänä mainittakoon, että uusi RTX 30-sarja sisältää tuen-videopakkauksen rautapohjaiselle purkamiselle. Kyseinen videopakkaus on avoimen lähdekoodin vastine-videopakkaukselle, mutta se on kärsinyt rautapuolen tuesta pitkään. Uudet NVIDIAn kortit korjaavat myös tuota puolta merkittävästi.