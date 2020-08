Edge -selainta ei voi enää poistaa Windowsista mitenkään

Microsoft tuputtaa uutta Chromiumiin pohjautuvaa Edge-selaintaan erittäin voimakkaasti Windows 10 -käyttöjärjestelmän käyttäjille.

Avaa Windowsin komentorivikehote ylläpitäjänä (napauta Aloitus-valikko auki ja kirjoita siihen cmd, listalle tulee nyt komentorivikehote, napauta oikeaa hiirennappia kyseisen ikonin päällä ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana) Kirjoita esiin aukeavaan komentorivikehotteeseen seuraava rimpsu:



C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\83.0.478.58\Installer ja paina rivinvaihtoa Kirjoita seuraava rimpsu komentoriville:



setup.exe --uninstall --system-level --verbose-logging --force-uninstall ja paina rivinvaihtoa Noin, Chromium-pohjainen Edge on nyt poistettu koneeltasi.

Kun Windows päivittyy isommin seuraavan kerran, Chromium-pohjainen Edge todennäköisesti asentuu takaisin koneellesi

Ja se isoin ongelma: Kun poistat uuden Chromium-pohjaisen Edgen Windowsista, sen tilalle tulee automaattisesti vanhempi, Microsoftin omaan moottoriin pohjautuva Edge. Ja tuota versiota ei voi poistaa, mitenkään.

Vaikka kyseinen selain onkin kiistämättä kenties paras selain mitä Microsoft on ikinä markkinoille tuonut, kovinkaan moni ei tähän pakkosyöttöön ole tyytyväinen. Mutta tässä kohti lienee kuitenkin kkehua selainta: sille kannattaa antaa mahdollisuus. Sen selainmoottori pohjautuu samaan selainmoottoriin kuin, mutta monien mielestä Edge ei ole lähellekään samanlainen muistisyöppö kuin Googlen selain. Lisäksi Microsoft ei ole niin vahva peluri mainosbisneksessä kuin Google, joten tietty yksityisyyskulma voi olla sekin syynä Edgen valintaan Chromen sijaan.Samaan aikaan myöson kasvanut mammuttitaudin myötä monen mielestä valtavan hitaaksi ja laiskaksi, kun sen myyntivaltti oli aikanaan nimenomaan nopeus ja keveys. Onneksi vaihtoehtoja löytyy, kuten vaikkapaalkuperäisten kehittäjien nykyinen selain, Vivaldi Oikeastaan ei mitenkään. Sen poisto ei ole mahdollista Windowsin omien asetusten kautta, ellei sitä ole asentanut alunperin käsipelillä käyttöjärjestelmään.On olemassa kikkavitonen, jolla Chromium-moottoriin pohjautuvan Edgen kuitenkin saa poistettua Windowsista:Koko hommassa on vain kaksi "muttaa":Eli käytännössä olemme jumissa sen tosiasian kanssa, että Edge on pysyvä osa Windowsia, halusi sitä tai ei.