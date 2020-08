AOC esitteli neljä kaarevaa pelinäyttöä 165 Hz:n virkistystaajuudella

AOC on esitellyt neljä uutta kaarevaa pelinäyttöä G2-mallistoon, joista jokaisesta löytyy Full HD -resoluutio ja 165 hertsin virkistystaajuus.

Uutuudet ovat 24-tuumaiset C24G2AE ja C24G2U sekä 27-tuumaiset C27G2AE ja C27G2U. Kaikissa on siis 1500R:n kaarevuudella varustettu Full HD VA -paneeli, AMD FreeSync Premium -tuki, 165 hertsin virkistystaajuus, yhden millisekunnin vasteaika ja sisäiset kaiuttimet.24-tuumainen C24G2U ja 27-tuumainen C27G2U on varustettu korkeussäädettävällä jalustalla, jossa on myös kallistus-, kääntö- ja kiertotoiminnot. Niiden avulla käyttäjä voi säätää näytön miellyttävään ja ergonomiseen asentoon, jotta jumit eivät iske pidempienkään pelisessioiden aikana.Lisäksi nämä kaksi näyttöä tarjoavat sisäisen USB-keskittimen neljällä USB 3.2 -liitännällä. 24-tuumainen C24G2AE ja 27-tuumainen C27G2AE eivät puolestaan tarjoa näitä ominaisuuksia. Kaikki neljä näyttöä voi kiinnittää erilliseen VESA-telineeseen.AOC C24G2AE, C27G2AE, C24G2U ja C27G2U tulevat myyntiin syyskuussa 2020 199, 269, 219 ja 289 euron suositushintaan.