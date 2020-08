Razer julkaisi 110 euron ergonomisen Pro Click -langattoman hiiren

Razer lähtee ergonomisten ja tuottavaan työhön tarkoitettujen oheistuotteiden kilpailuun Pro Click -hiirellä sekä Pro Type -näppäimistöllä ja Pro Glide -hiirimatolla.

Uusi langaton Pro Click -hiiri on suunniteltu oikeakätisille yhteistyössä Humanscalen kanssa. Pro Click on muun muassa MX Master 3 -hiiren tapaan suunniteltu vähentämään käden ja ranteen rasitusta, joita voi syntyä pitkäaikaisesta hiiren käytöstä. Razerin hiiren myös luvataan sopivan paremmin kaikenkokoisiin käsiin.Hiiri tarjoaa muun muassa Razerin Advanced 5G Optical -sensorin, 8 ohjelmoitavaa painiketta, jopa 400 tunnin akunkeston ja hiiren painikkeille luvataan jopa 50 miljoonan klikkauksen kestävyys. Lisäksi Bluetooth-yhteyden ansiosta hiiren voi yhdistää jopa neljään laitteeseen samanaikaisesti.Uudelle hiirelle löytyy myös sopiva hiirimatto Pro Gliden muodossa. 360 x 275 x 3 millimetrin mitat omaava hiirimatto on päällystetty mikrokudotulla kankaalla, joka tarjoaa tarkkaa seurantaa hiirelle.Razer Pro Type on puolestaan tuottavaan työhön tarkoitettu langaton mekaaninen näppäimistö. Näppäinhattujen alta löytyy Razerin oranssit kytkimet, joille luvataan 80 miljoonan klikkauksen kestävyys. Valkoinen näppäimistö tarjoaa myös valkoisen taustavalaistuksen. Bluetooth-yhteyden ansiosta myös näppäimistön voi liittää useampaan laitteeseen samanaikaisesti.Pro Click -hiiren suositushinta on 109,99 euroa, näppäimistön 149,99 euroa ja hiirimaton 11,99 euroa. Kaikki oheislaitteet ovat saatavilla välittömästi Razerin verkkokaupasta ja valikoiduille jälleenmyyjille nämä tulevat saataville 27. elokuuta alkaen.Lisätietoa laitteista saa täältä