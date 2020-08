Samsungin Galaxy Tab S7 -sarjan huipputabletit ovat nyt myynnissä - hinnat alkavat 799 eurosta

Samsungin virtuaalisessa Unpacked -tapahtumassa julkistetut Galaxy Tab S7 -sarjan tabletit ovat nyt myynnissä Suomessa.

Samsung Galaxy Tab S7 hinta

Galaxy Tab S7 on saatavilla kahtena eri kokoversiona, joista Tab S7 sisältää 11 tuuman näytön ja S7+ puolestaan 12,4 tuuman näytön. Molemmissa laitteissa näyttö tarjoaa edeltäjää nopeamman 120 hertsin virkistystaajuuden.Tab S7+ tarjoaa tosin hieman parempaa OLED -paneelia, kun S7:n kohdalla joutuu tyytymään LCD-paneeliin.Lisäksi tabletit sisältävät tehokasta suorituskykyä Snapdragon 865+ -piirin muodossa, jonka pariksi on saa 6 tai 8 gigatavua keskusmuistia. Muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa löytyy 128 gigatavua.Tab S7 ja Tab S7+ -laitteiden mukana tulevat Note20-sarjasta tutut S Pen -kynä sekä Samsung Notes -muistiinpanosovellus.Molemmista tableteista on saatavilla pelkkä Wifi-versio, jonka lisäksi Tab S7:sta on saatavilla LTE-versio ja Tab S7+:sta 5G-versio.Myyntiin saapuivat myöskin tänään Samsungin Galaxy Watch3 -älykello, Galaxy Buds Live -kuulokkeet sekä Note20 -puhelimet.