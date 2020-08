Microsoft pakottaa nyt käyttämään omaa virustorjuntaansa Windows 10:ssä

Moni Windowsin käyttäjä luottaa Microsoftin omaan virustorjuntaan, Microsoft Defenderiin, eikä syyttä. Windowsin mukana tuleva virustorjunta on monissa testeissä todistettu erittäin hyväksi vaihtoehdoksi: se on suhteellisen kevyt, tunnistaa virukkset siinä missä moni muukin virustorjunta ja on erittäin helppokäyttöinen. Jopa niin helppokäyttöinen, että todennäköisesti valtaosa Windows 10 käyttävistä ihmisistä ei edes tiedä sen olevan olemassa, saati sitten käytössä.

Mutta aina on ollut tietty määrä käyttäjiä, jotka haluavat itse valita virustorjuntaan tarkoitetun ohjelmistonsa. Ja tarjolla on valtava määrä vaihtoehtoja:ja kumppanit ovat suosituimpia Windowsin ohjelmistoja maailmalla. Ja vaihtoehtoja riittää, kuten vaikkapa vilkaisu download.fi:n virustorjunta-alueelle osoittaa Tähän saakka Windowsissa on voinut kytkeä Microsoftin oman Microsoft Defender Antiviruksen halutessaan pois päältä. Se on toki palannut takaisin päälle koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, mutta tämänkin on voinut estää Windowsin asetuksista.Nyt tuohon on tullut muutos. Microsoft on ilmoittanut, että Microsoft Defenderiä ei voi enää kytkeä pysyvästi pois päältä lainkaan, vaan ohjelman voi korkeintaan pysäyttää väliaikaisesti - sen palatessa käyttöön jälleen koneen uudeelleenkäynnistyksen jälkeen. Eli optio, jossa Windows Defenderin on voinut kytkeä pysyvästi pois päältä, on poistettu Windowsista.Muutos tuli voimaan viimeisimmän, elokuussa 2020 jakeluun tulleen Windows-päivityksenmyötä ja Microsoftin tukisivujen mukaan muutos tulee olemaan pysyvä.Tämä tuskin koskettaa keskivertokäyttäjää millään muotoa. Lähinnä siinä mielessä, että keskivertokäyttäjän ei välttämättä tarvitse enää erikseen lähteä asentelemaan muita virustorjuntaohjelmistoja, kun Defender on käytössä joka tapauksessa. Ne luonnollisesti toimivat edelleen ja tuovat sinällään lisäturvaa tietokoneen käyttöön, mutta Windowsissa on itsessään virustorjunta päällä nyt ja aina.Heille, jotka haluavat tarkempaa kontrollia omasta tietokoneestaan, muutos on tietysti ärsyttävä.