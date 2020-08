Lenovo esitteli viisi uutta Lenovo Yoga -kannettavaa

Lenovo on julkaissut viisi uutta Windows 10 -käyttöjärjestelmällä varustettua Yoga-kuluttajatietokonetta: Yoga Slim 7i, Yoga Slim 7i Pro, Yoga 7i, Yoga Slim 7 Pro ja Yoga 6.

Yoga Slim 7i Pron näyttö on kooltaan 14 tuumaa 16:10 -kuvasuhteella (2880 x 1800), jonka kirkkaus yltää 400 nitiin. Lisäksi näyttö toimii 90 hertsin virkistystaajuudella.Tässä kannettavassa on panostettu tekoälyyn, joka tarjoaa parempaa akun kestoa sekä lämpötiloja seuraavan sukupolven Intel-suorittimilla. Tekoäly oppii käyttäjän tavoille, jolloin kone osaa automaattisesti antaa tehoja ja virtaa enemmän, kun tarvetta on.Muista neljästä uutuudesta löytyy tekoälyä hyödyntävä Älykäs jäähdytys -ominaisuus, joka toimii yhteen Intelin suorittimien kanssa tarjoten jopa 20 prosenttia pidemmän akun keston.Yoga Slim 7i Pron akunkeston luvataan olevan jopa 18 tuntia 61 WHr akulla ja lisää virtaa saa pikalatauksella jopa kahden tunnin edestä 15 minuutin latauksella. Koneen voi varustaa enintään 32 gigatavun LPDDR4X-keskusmuistilla, jonka lisäksi tarjolla on muun muassa uusi Thunderbolt 4 -portti . Yoga Slim 7i Pron hinnat alkavat 899 eurosta ja se tulee saataville marraskuussa 2020.Yoga Slim 7i käyttää kapeilla reunoilla varustettua 13-tuumaista QHD -näyttöä. Koneen voi varustaa jopa 16 gigatavun LPDDR4X-keskusmuistilla ja 1 teratavun SSD PCIe (Gen 4) M.2 -tallennustilalla. 50 WHr akun luvataan tarjoavan jopa 16 tunnin edestä käyttöä, johon saa lisää käyttöaikaa jopa 2 tunnin edestä 15 minuutin latauksella. Lisäksi kone tarjoaa Bluetooth 5 -yhteyden, Thunderbolt 4 USB-C -liitännän sekä Wifi 6. Kaikki tämä on pakattu 13.9 mm:n paksuiseen runkoon, joka painaa 1,23 kiloa. Yoga Slim 7i -kannettavan hinnat alkavat 999 eurosta ja se tulee saataville marraskuussa 2020.Yoga Slim 7 Pro puolestaan käyttää AMD Ryzen 4000 -sarjan suoritinta, joista tehokkain vaihtoehto on Ryzen 9 4900H. Koneessa on 14-tuumainen näyttö, enintään 16 gigatavua DDR4-keskusmuistia ja jopa 17 tunnin akun kesto. Yoga Slim 7 Pron hinta alkaa 799 eurosta ja saataville laite tulee elokuun aikana.Näistä kolmesta kannettavasta löytyy myöskin IR-kamera, joten koneen lukituksen saa avattua kasvoilla. Lisäksi koneista löytyy yksityisyyttä parantava ominaisuus, sillä näyttö automaattisesti sumentuu, kun katsot näytöstä poispäin.Yoga 7i on puolestaan 2-in-1 -kannettava, jonka 14-tuumainen tai 15.6-tuumainen Full HD -kosketusnäyttö kääntyy näppäimistön taakse. Kannettavaan on saatavilla jopa 16 gigatavua muistia ja jopa teratavun edestä tallennustilaa. Tarjolla on myös kaksi Thunderbolt 4 -porttia. 14-tuumaisen version hinnat alkavat 999 eurosta ja isomman puolestaan 1099 eurosta. Molemmat tulevat saataville marraskuussa 2020.Yoga 6 käyttää rakenteessa metallia sekä kankaan yhdistelmää. Tämä 2-in-1 13.3-tuumainen Full HD -kannettava sisältää AMD Ryzen 7 4700U -suorittimen, jopa 18 tunnin akunkeston, 16 gigatavua muistia ja teratavun edestä tallennustilaa. Lisäksi koneesta löytyy muun muassa sormenjälkilukija. Yoga 6:n hinnat alkavat 899 eurosta ja saataville kone tulee lokakuun aikana.